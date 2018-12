TILBAKE TIL TORINO: Paul Pogba spilte for Manchester United mot Juventus og Paulo Dybala (t.v) i november. Til høyre står Miralem Pjanic. Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Juventus presser for å få Pogba tilbake i januar

Mens superstjernen Paul Pogba (25) sitter på benken under José Mourinho (55) i Manchester United, vurderer hans tidligere klubb Juventus en mulig sjokkretur for franskmannen.

Publisert: 12.12.18 17:28

Det hevder i alle fall italienske Tuttosport, ifølge Daily Mail.

Den italienske klubben skal være villig til å legge nærmere 800 millioner kroner for å få 25-åringen «hjem» til Torino. I 2016 ble han verdens dyreste fotballspiller da han gikk til Manchester for nærmere 975 millioner kroner for to år siden.

Dette skjer samtidig som at Pogba har blitt henvist til benken i de to siste kampene mot henholdsvis Arsenal (2–2) og Fulham (4–1) . I siste kamp ble Scott McTominay (22) foretrukket på sentral midtbane.

Ifølge The Guardian skal Pogba være sjokkert over å ha blitt utelatt av Mourinho.

Han ble også utelatt fra start i 1–0-seieren mot Young Boys , og etter at han var tilbake i startelleveren i 2–2-kampen mot Southampton skal Mourinho ifølge Independent ha tatt for seg Pogba nok en gang.

Men Pogba herjet da United møtte Young Boys i september - se videoen under:

Tidligere i sesongen har franskmannen blitt fratatt rollen som visekaptein, og i september dukket det opp videobilder fra Manchester United-treningene som tydet på at forholdet mellom de to var alt annet enn hjertelig .

