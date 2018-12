I DUELL: Raphael Varane og Virgil Van Dijk kjempet om førsteplassen i VG-kåringen av de beste forsvarsspillerne. Til høyre Moussa Sissoko. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Stor VG-kåring: Verdensmester Varane foran van Dijk

Virgil van Dijks rekordovergang til Liverpool ble kalt «galskap». Men nederlenderen har innfridd forventningene og vel så det. Likevel holder det ikke til førsteplass på VGs kåring.

29.12.18

Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De neste dagene vil vi presentere det vi mener er de ti beste spillerne for hver lagdel. Først ut var keeperne. Nå er det forsvarsspillernes tur. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet!

Van Dijk har vært alt Liverpool-fansen drømte om da klubben punget ut tidenes største sum for en forsvarsspiller og signerte Southampton-spilleren i januar.

Champions League-finale i mai og tabelltopp i Premier League i desember har gjort 2018 til det fineste Liverpool-året på lenge, og Van Dijks enorme bidrag som forsvarssjef er ikke til å overse.

Men det er vanskelig å slå en spiller som har stått som en bauta i midtforsvaret til lagene som har vunnet de to største trofeene i år.

Raphaël Varanes år har vært så godt at han blandet seg inn i Ballon d’Or-debatten med superstjernene Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Lionel Messi og Mohamed Salah.

I mai feiret han Champions League-seier med Real Madrid, i juli feiret han VM-tittelen med Frankrike.

Men vi starter med nummer 10 på listen:

10. Andy Robertson

Hvem hadde trodd? Skotske Robertson kom til Liverpool fra Hull for beskjedne åtte millioner pund i fjor sommer. Han brukte litt tid på å komme i gang, men spesielt siden nyttår har han markert seg som en av de beste i verden i sin posisjon. 24-åringen har evnen til å være disiplinert defensivt, men utmerker seg først og fremst gjennom sine mange gode bidrag i angrep.

9. Giorgio Chiellini

Tidligere har Gianluigi Buffon og Leonardo Bonucci stjålet oppmerksomheten som de viktigste brikkene i Juventus-forsvaret. Men i år, og spesielt på høsten, har veteranen Chiellini tatt over som både kaptein og den viktigste defensive spilleren. Italienske medier beskriver ham som bedre enn noensinne. Vant «trippelen» i Italia for fjerde år på rad.

8. Lucas Hernández

Dette var året der 22-åringens karriere plutselig tok av. I mars ble han for første gang tatt ut på det franske landslaget, samtidig som han etablerte seg som fast inventar i Atlético-elleveren. Siden har den fransk-spanske krigeren, som kan spille både venstreback og midtstopper, vunnet både Europa League og VM. Har sine fremste kvaliteter i forsvar og har en ekstrem vinnervilje.

7. Daniel Carvajal

Den mest undervurderte i backfireren til Real Madrid. Den tekniske og hardtarbeidende høyrebacken leverer ofte når det gjelder som mest – assist både i kvartfinalen mot Juventus og semifinalen mot Bayern München i Champions League. Beskrives som en av de viktigste lederne i Madrid-garderoben.

6. Diego Godín

Den beinharde uruguayaneren fortsetter på det samme bunnsolide nivået år etter år. I 2018 bidro han til at Atlético vant Europa League etter knapt å ha sluppet inn mål i utslagsrundene. Under sommerens VM holdt hans Uruguay nullen i de tre gruppespillskampene før de sendte Cristiano Ronaldos Portugal ut i åttedelsfinalen. Godín er kaptein både på klubb- og landslag.

5. Samuel Umtiti

Franskmannen har hatt en kométkarriere siden overgangen fra Lyon til Barcelona i 2016 for 25 millioner euro. På to år har han etablert seg som en av verdens beste midtstoppere, noe som førte til at Barcelona i sommer ga ham ny kontrakt med en utkjøpsklausul på 500 millioner euro.

Duellsterke, hurtige og teknisk habile Umtiti var strålende for Barcelona da de vant La Liga på våren. Under sommerens VM var han også plettfri – og han står igjen som en av de store heltene etter vinnermålet mot Belgia i semifinalen. Høsten har dessverre vært preget av skader.

4. Sergio Ramos

Ramos’ popularitet i fotballverdenen har ikke blitt noe større i løpet av 2018: Mohamed Salah-duellen som forårsaket egypterens albueskade, og doping-spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Football Leaks, har preget overskriftene om den kontroversielle stopperen.

Men det er ikke til å komme unna at Real Madrid-kapteinen nok en gang har vært blant klodens beste forsvarsspillere. Den hensynsløse, offensive, hodesterke, smarte og offensive krigeren er besatt av å vinne og fikk igjen løfte Champions League-trofeet i år. Det er verdt å notere at han ikke har blitt utvist i 2018 – overraskende nok for mannen med 24 røde kort i karrieren.

3. Marcelo

Han er ikke verdens tredje beste fotballspiller til å forsvare seg. Den brasilianske venstrebacken har – med god grunn – fått kritikk for svake defensive involveringer i viktige kamper i år, blant annet mot Bayern München. Men denne «forsvarsspilleren» har langt mer å by på.

Kanskje var Marcelo den aller viktigste spilleren til Real Madrid da de vant Champions League på våren. Han scoret i åttedelsfinalen mot PSG, i kvartfinalen mot Juventus og i semifinalen mot Bayern – før han kronet det hele med to målgivende pasninger i finalen mot Liverpool. Om han ikke allerede er tidenes beste venstreback nå, så er det ikke mye om å gjøre.

2. Virgil van Dijk

Liverpool begynte året med å gjøre nederlenderen til tidenes dyreste forsvarsspiller. Overgangen ble stemplet som «galskap», men Jürgen Klopp har fått akkurat det han trengte – og enda litt til.

Den defensive forvandlingen til Liverpool har vært spektakulær – mye takket være Van Dijks kvaliteter, både som enkeltspiller og som leder og «lim» i forsvarsfireren. Fra å være et kaotisk og skjørt lag som stadig slapp inn enkle mål, har Liverpool kanskje vært Europas mest solide lag i 2018. Syv baklengsmål på de 17 første Premier League-kampene denne sesongen er smått sensasjonelt.

Van Dijk har også bidratt til å gjenreise det nederlandske landslaget, som vant sin Nations League-gruppe foran de to siste verdensmesterne Frankrike og Tyskland denne høsten.

1. Raphaël Varane

Den eneste som vant årets to største trofeer: VM med Frankrike og Champions League med Real Madrid. Og Varane skal ha en viktig del av æren for begge titlene.

Med skyhøy fart, råsterk fysikk, lav feilprosent, god evne til å lese spillet og sylskarpt pasningsspill har 25-åringen alle attributtene til en komplett midtstopper. I år har han også vist at han har blitt tøffere og slemmere – på en positiv måte. Og han har evnen til å fungere like godt med to helt forskjellige stopperpartnere, Ramos i Madrid og Umtiti på landslaget.

Øyeblikket som huskes best, er det viktige hodestøtet i VM-kvartfinalen mot Uruguay, som ga Frankrike ledelsen i en tett batalje.