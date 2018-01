Heftig debatt om video-kaos: – Benny Hill-show

Publisert: 27.01.18 22:12

(Liverpool-West Bromwich 2–3) Videodømming diskuteres heftig lørdag kveld etter situasjoner i FA-cup-dramaet mellom Liverpool og West Bromwich. Liverpool gikk på et nytt tap.

Liverpool hadde ikke tapt en kamp på tre måneder før det ble 0–1 borte mot bunnlaget Swansea mandag kveld. Nå var det altså et annet bunnlag som sendte Jürgen Klopps mannskap ut av FA-cupen.

– Det er skuffende og frustrerende, selvfølgelig. Vi scorer et fantastisk førstemål. Så gir vi dem sjansen til å score to mål. Som en gruppe er vi for dårlige til å forsvare oss. Vi er ute, og det er vel fortjent, sa Klopp etter kampen.

Elendig forsvarsspill

– Det var ikke videodømmingen som var årsaken til at vi røk ut, la han til.

Men det var ikke bare Liverpools svake forsvarsspill som skapte engasjement lørdag kveld. Det var nemlig videodømmingen som nå testes ut i cupen. Tre omstridte situasjoner i 1. omgang ble avgjort etter at videobildene var studert.

Gang etter gang måtte spillerne så og vente på at dommeren skulle få beskjed på øret hva videoanalytikerne hadde kommet fram til.

– Så begynte Benny Hill-show, sa Viasats Jan Åge Fjørtoft og omtalte videodømmingen som «VAR-styret».

Rune Bratseth, som også satt i Viasat-studio, sa at han heller vil akseptere feil dommeravgjørelser enn at kampen til de grader skal preges av VAR-dømmingen.

– Sånn vil jeg ikke ha det. Jeg lever heller med at dommeren er et menneske som gjør feil, sa Bratseth.

Liverpool fikk et straffespark etter at videobildene ble vurdert. Men det hjalp ikke, for Roberto Firmino bommet på straffen. Skuddet smalt i tverrliggeren.

West Bromwich på sin side fikk et mål annullert som følge av videodømming.

Den tredje situasjonen var West Bromwichs 3–1 scoring.

– Du kan ikke bruke videodømming hvis det ikke er en svær tv-skjerm på banen som alle kan se, ellers blir det fullstendig forvirring, skriver Joey Barton på twitter.

Mens enkelte mener at videodømmingen tar livet av kampene, er det flere som peker på de positive sidene.

– Nå har hver eneste avgjørelse blitt korrekt, fastslår tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin på BBC Radio.

Jesper Mathisen skriver på twitter:

– Det er mange som mener det tar for lang tid, og jeg er jo enig i at dette ikke fungerer 100% enda. Men VAR er helt i startfasen, og selvfølgelig vil det være noen barnesykdommer. På sikt finner man ut av hvordan dette brukes på riktig måte, og da blir dette meget bra.

Andre er opptatt av hvor mye tid videodømmingen tar, og på twitter reagerer VGs fotballekspert Knut Espen Svegaarden på at bare fire minutter ble lagt til i 1.omgang.

– Hahaha, fire min. God natt. Kan jo ikke ta tid fra kampen for VAR, skriver VG-Svea.

– Det skulle kanskje ha vært lagt til fem minutter i 1.omgang, sa Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Eurosport-kommentator Jørn Sundby skrev dette på twitter:

– Stor fan av VAR, men retningslinjene sier at det skal kun brukes ved «obvious errors» i dommernes avgjørelser. Pawson har brukt det et par ganger kun som «ekstra sjekk». Det må bort- men det går seg til når dommerne blir vant til å bruke systemet.

Roberto Firmino sendte Liverpool i ledelsen på en elegant chip, men Jay Rodriguez utlignet for West Bromwich, og samme mann sendte dem i 2–1-ledelse etter 11 minutter.

Alle trodde Craig Dawson hadde sendt gjestene opp i 3-1 da han stanget inn en corner. Men videodømmingen viste at det var offside på Gareth Barry.

Dawson satte imidlertid inn 3–1 rett før pause. Mohamed Salah reduserte til 2–3 etter 78 minutter, men nærmere kom aldri Liverpool omkamp.