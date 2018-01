Sané skadet etter skrekktakling i City-seier: - Den er ekkel

Publisert: 28.01.18 18:53

FOTBALL 2018-01-28T17:53:34Z

(Cardiff-Manchester City 0–2) Leroy Sané måtte ut med skade etter en styggtakling fra Joseph Bennett da Manchester City ble klare for 5. runde i FA-cupen.

– Dommerne må beskytte spillerne. De må gjøre jobben sin. Vi får se i morgen hvor lenge Sané er ute, sier Guardiola tydelig oppgitt i et Viasat-intervju.

Like før pause kontret gjestene i stor fart og Sané i turbofart passerte flere Cardiff-spillere før han nærmet seg 16-meterne. Da ble han stygt taklet av Joseph Bennett som bare fikk gult kort av dommer Lee Mason - som ikke kunne bruke videodømming .

Det er kun Premier League-arenaene som har kan bruke «VAR» i FA-cupen og ligacupen.

– Når vi ser på reprisen er den stygg. Den er ekkel og høy, sier Alan Shearer, tidligere storscorer til BBC .

Med «høy» mener Shearer at Sané ble taklet høyt på leggen. Kantspilleren måtte byttes ut i pausen.

– Vi vet hvordan de spiller. De tok oss noen ganger og det er fotball, men Sané er åpenbart skadet nå. Forhåpentligvis er det ikke for ille, sier De Bruyne, ifølge BBC.

På overtid ble Bennett utvist etter en ny ufin takling. Denne gang på innbytter Brahim Diaz.

Også Sergio Agüero seg en solid smell da han ble stemplet av Bruno Ecuele Manga som kom alt for sent inn. Heldigvis for Manchester City klarte argentineren å spille videre. Etter kampen viste TV-bildene en engasjert og irritert Pep Guardiola i prat med dommerteamet.

Frekt frispark

Manchester City har fortsatt mulighet til å vinne fire gull denne sesongen. De leder Premier League, er i finalen i ligacupen mot Arsenal, møter Basel i åttedelsfinale i Champions League og er nå også klare for femte runde i FA-cupen.

Guardiola mønstret et sterkt lag som hadde full kontroll borte mot Cardiff. Kevin De Bruyne var sylfrekk og genial da han sendte gjestene i ledelsen etter bare åtte minutter. Hele Cardiff-muren hoppet, mens belgieren satte et frispark lavt under muren. Etter kampen ventet et lite kyss på kinnet av Guardiola.

– Muren sto så nær, så jeg tenkte det ville være lettere å skyte under enn over, sier De Bruyne.

– Han er så smart. Toppspiller, sier Guardiola og avviser at klubben kan vinne fire titler denne våren.

Silva-perle annullert

Bernardo Silva fyrte av et kremmerhus via tverrliggeren og i mål etter 25 minutter, men målet ble annullert da dommerne mente at Sané var i offsideposisjon og forstyrret keeper.

– Det er greit for meg. Men alle dommere i hele verden må beskytte spillerne. Vær så snill. Spesielt i England, sier Guardiola.

Isteden kom 2–0 ved Raheem Sterling som scoret med en heading åtte minutter før pause.

City hadde flere store sjanser, men det ble med 2–0 i Cardiff.