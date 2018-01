PRATER OM NEDTUREN: Ståle Solbakken er inne i en vanskelig periode i Danmark. Foto: Joachim Baardsen/VG

Solbakken om FCKs nedtur: – Surrealistisk

Publisert: 27.01.18 20:43

FOTBALL 2018-01-27T19:43:55Z

HAMAR (VG) Ståle Solbakken (49) har legendestatus i Danmark etter å ha vunnet syv seriemesterskap som FC København-trener, men nå befinner hedmarkingens lag seg i en dyp krise.

– Det har vært en tung sesong. På mange måter er det litt surrealistisk, forteller Solbakken til VG.

Han er både sportsdirektør og trener for det danske hovedstadslaget. De to siste årene har det ført til dobbel-triumfer i både serie og cup, krydret med mange store Champions League-øyeblikk.

Denne sesongen er situasjonen en helt annen. Før seriekampen mot Randers 10. februar, ligger «Løverne» på 6. plass. Opp til ledende Midtjylland er det hele 18 poeng. 4. februar møter FCK Brøndby i åttedelsfinalen i den danske cupen.

– Ikke vært så ekstremt før

Det er ikke godt nok for «Byens hold». Under et familiebesøk hjemme på Hamar er Solbakken helt tydelig på det.

49-åringen legger heller ikke skjul på at hverdagen har endret seg i takt med de skuffende resultatene.

– Jeg har vært gjennom perioder som dette tidligere i karrieren min, men det har kanskje ikke vært så ekstremt i FCK før, forteller Solbakken.

– Hele laget var borte

Som en av norgeshistoriens mest suksessfulle trenere, har Solbakken en unik erfaring. Han har møtt motgang tidligere. Og han har kommet seg gjennom den.

Denne gangen har Solbakken heller ingen problemer med å snakke om problemene i FCK. Han mener de begynte allerede før sesongstart sist sommer. Da solgte klubben spillere for over 200 millioner.

Savnet etter bærebjelker som Mathias «Zanka» Jørgensen (Huddersfield), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Benjamin Verbic (Dynamo Kiev) og Andreas Cornelius (Atlanta) har vært stort. At midtbanedynamoen Thomas Delaney gikk til Werder Bremen i januar i fjor, har også vært en medvirkende faktor til nedturen.

– Vi fikk en verst mulig inngang til sesongen med at vi måtte selge så mange spillere. Så fikk vi etterpå tre bruddskader og et avrevet korsbånd på viktige spillere. Hele laget var plutselig borte, sier Solbakken.

– Så har Midtjylland og Brøndby, og delvis Nordsjælland, gjort det veldig godt. Vi har slitt voldsomt i serien, selv om spillet har vært bedre enn resultatene tilsier. I tillegg har vi hatt europacupspill, noe denne gruppen ikke har tålt. Alt har egentlig gått mot oss, forklarer han.

Storoppgjør venter

Kontrasten til de foregående jubelsesongene er stor, men Solbakken fremstår langt ifra nedbrutt. Han er klar til å kjempe, og lar seg motivere av blant annet 16-delsfinalen i Europa League i midten av februar. Da skal FCK spille et prestisjefylt dobbeltoppgjør mot spanske Atlético Madrid.

Søndag 4. februar venter også en uhyre viktig match mot Brøndby i den danske cupen. Med 13 poeng opp til Nordsjælland på Superligaens tredjeplass, er det trolig bare en cup-bragd som kan sikre FCK europacupspill til neste år.

– Vi har noe å glede oss til fremdeles. Vi har to kamper mot Atlético og vi har Brøndby. Vi må også prøve å komme oss opp på en tredje- eller fjerdeplass i serien. Så vi har mye å være motivert for. Vi må bare vinne mye, sier Solbakken og smiler.