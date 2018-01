Bristol City rystet Man. City - roses av Guardiola

Publisert: 09.01.18 22:39

FOTBALL 2018-01-09T21:39:13Z

(Manchester City - Bristol City 2–1) Bobby Reid sørget for at Bristol City gikk til pause med en oppsiktsvekkende ledelse. Men på overtid ødela Sergio Agüero festen for bortelaget.

Argentineren satte pannebrasken til rett foran hendene til keeper Frank Fielding nær to minutter etter at kampuret bikket 90 minutter, og nok en gang vant Manchester City en kamp helt på tampen.

– En magisk mann, Sergio Agüero. Han har en egen evne til å få ballen i nettet, kommenterte Morten Langli for Viasat.

Dermed var også en smått sensasjonell 1–0-ledelse til Bristol City ved pause snudd til 2–1 i favør Manchester City.

Det ble bare nesten for laget som ligger på 4. plass i Championship, men etterpå vanket det ros fra Premier League-lederen.

– De var virkelig gode. Vi prøvde så hardt, alle spillerne, og vi er veldig glade, sier City-manager Pep Guardiola, ifølge BBC, og kaller motstanderen for «et fantastisk lag av mange grunner».

Det hjalp ikke mye for målscorer Bobby Reid.

– Jeg er veldig skuffet, men vi er fortsatt med og fansen kommer til å heie oss frem på Ashton Gate. Vi slo Manchester United , minner han om, ifølge BBC.

For deres håp om avansement er ikke ute. Ligacupsemifinalen går over to kamper, og om to uker er det duket for returoppgjøret i Bristol.

Men da må Bristol altså slå Premier League-leder Manchester City, og det er ingen enkel oppgave.

Sist gang et britisk lag gjorde så, er tilbake til 23. april 2017. Da ble Arsenal for sterke i FA-cupsemifinalen. Siden den gang har City spilt 33 kamper i hjemlig liga og cup. På de står laget altså med 0 - null - tap.

PS: Arsenal og Chelsea kjemper om den andre finalebilletten. Deres første kamp spilles onsdag.