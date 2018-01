I ARSENAL-RØDT: Pierre-Emerick Aubameyang er nå Arsenal-spiller. Foto: Arsenal.com

Aubameyang klar for Arsenal: – Genialt å få ham og Mkhitaryan sammen

Publisert: 31.01.18 12:11

FOTBALL 2018-01-31T11:11:14Z

Pierre-Emerick Aubameyang (28) forlater Borussia Dortmund til fordel for Arsenal. Der gjenforenes han med playmaker Henrikh Mkhitaryan (29).

Det bekrefter Borussia Dortmund på sine nettsider .

Det kommer nok ikke som noe sjokk for noen. Aubameyang har vært linket til The Gunners gjennom hele januarvinduet, og på overgangsvinduets aller siste dag er alt i boks, og spissen fra Gabon skal nå ta fatt på nye utfordringer i London.

– Det har vært flere unødvendige episoder de siste ukene, men vi vil huske Aubameyang i Borussia Dortmund som en suksesshistorie, sier sportsdirektør i den tyske klubben Michael Zorc.

– Han har gjort mye fantastisk for klubben, scoret mange mål, og var en viktig del av laget som vant cupen i 2017. Vi ønsker ham alt godt i Arsenal, legger han til.

Arsenal bekrefter på sine nettsider at han har blir klubbens dyreste spiller gjennom tidene. The Gunners betaler 610 millioner kroner for 28-åringen.

– En spiss i verdensklasse

Spissen noterte seg for 172 målpoeng (scoring eller assist) på 213 kamper i alle turneringer for Borussia Dortmund, som betyr at han var direkte involvert i en scoring hvert 96. minutt.

Han er også landslagskaptein for Gabon, i tillegg til at han er nasjonens mestscorende spiller gjennom tidene.

– De får en spiss i verdensklasse som har levert jevnt og trutt i Dortmund–til tross for at han gikk litt lei på slutten. Men nå som han har fått overgangen han ønsket seg, kommer han til å være påskrudd.

Det sier ekspert på tysk fotball, Eivind Bisgaard Sundet, til VG.

– Han brukte riktignok litt tid på å komme i gang da han først gikk til Borussia Dortmund, men nå har han levert varene–til tross for uro i den tyske klubben. Jeg vil anta at han kommer til å fortsette å gjøre det i Arsenal.

Nå gleder Bisgaard Sundet seg til å se ham og Henrikh Mkhitaryan sammen igjen.

– Jeg tror det kommer til å bli helt fantastisk. De har et veldig godt samspill, og de er to hurtige spillere. Mkhitaryan er veldig god til å finne Aubameyang, de to kjenner jo hverandre inn og ut. Det er genialt å få de to sammen, understreker han.