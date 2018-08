MÅ VENTE: Erling Braut Haaland får ikke plass i Lars Lagerbäcks A-landslagstropp ennå. Foto: NTB scanpix

Lagerbäck mener Haaland er «ujevn»: – En usikkerhetsfaktor

FOTBALL 2018-08-28T14:51:40Z

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck ser ingen grunn til å kaste Erling Braut Haaland (17) inn på A-landslaget med det aller første.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 28.08.18 16:51

– Alder skal egentlig ikke ha noen betydning. Men jeg mener de fire vi har med, er bedre enn ham akkurat nå. Det finnes en usikkerhetsfaktor ved Haaland, sier Lagerbäck, som tok ut Joshua King, Alexander Sørloth, Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi på spissplass til kampene mot Kypros og Bulgaria .

Den nylig Salzburg-klare Molde-spissen har vært sommerens store snakkis i norsk fotball med 10 mål og fire målgivende pasninger siden starten av juli, fordelt på Eliteserie-kamper og Europa League-kvalifisering.

Lagerbäck følger naturligvis med, og er imponert over den norske spisskometen, men føler seg likevel ikke sikker på at Haaland ville prestert på A-landslagsnivå.

– Jeg synes han har vært litt ujevn i noen av Europa League-kampene, men han har gjort det veldig bra i Eliteserien. Han var også ujevn i U19-EM i sommer. Du må vurdere hva du får av ham umiddelbart. Du kan ha en sånn spiller som joker, men jeg er veldig usikker på hva han skulle prestert her og nå, sier svensken til VG.

– Veldig bra holdning

I første omgang blir det – for første gang – U21-landslagsfotball for Haaland, som ifølge U21-sjef Leif Gunnar Smerud trolig ville blitt tatt ut tidligere på det nivået hvis ikke G19-landslaget hadde prestert så bra. En kanonkamp mot Aserbajdsjan kan virkelig få Lagerbäck til å tenke.

– Det er en god beslutning at han får teste seg på U21. Gjør han storsuksess der, så kommer han enda nærmere oss, sier Lagerbäck.

– Hvilke kvaliteter ser du hos Haaland?

– Jeg kjenner ham ikke, men det jeg ser, er at han har en veldig bra holdning. Han har bra fysikk, er modig, sterk og tøff. Det er viktig å ha de egenskapene. Han virker også å ha den vinnerskallen vi så ofte snakker om. Og han virker smart og moden i de intervjuene jeg har sett av ham, som beskriver Haaland som en «allround-spiss».

– Han kan gå på gjennombrudd, han kan føre ballen selv, han er stor og sterk og kan holde ballen i laget. Det er en veldig interessant spiller.

Tar hensyn til alder

Nils Johan Semb, sportssjef på A-landslaget, er tilfreds med at Haaland tar steget innom U21-landslaget først.

– Han har vist potensialet sitt i Eliteserien og Europa, men i tillegg til å vurdere prestasjonene, så må man samtidig ta litt hensyn til at det er unge spillere som skal ha et langt fotballiv foran seg. Det er ikke noe bråhast for ham med A-landslagsfotball. I hvert fall ikke nå som vi har så mange gode spisser å velge mellom, sier Semb.

– Hvor stor tro har du på ham for fremtiden?

– Jeg har veldig stor tro på ham. Det han har gjort i år, har vært over all forventning. Han har utviklet seg veldig mye det siste året. Han er uferdig på flere områder, men har et ekstremt potensial med ekstrem fysikk, fart, kraft og størrelse. Han har i tillegg en veldig god venstrefot som avslutter. Selvfølgelig har han mye å hente på noen områder, som spilleforståelse, men det skulle bare mangle, sier sportssjefen.