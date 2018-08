NOE Å KLAPPE FOR: Kristine Leine (nummer to fra venstre) ser ut til å få grønt lys til å spille VM-kvalik-kampene mot Slovakia og Nederland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Leine takker for støtten: – Ser ut til at jeg får lov til å reise

FOTBALL 2018-08-25T12:27:35Z

Etter først å ha fått nei fra skolen, bekrefter Kristine Leine (22) at hun mest sannsynlig setter seg på flyet for å spille VM-kvalik med Norge.

Publisert: 25.08.18 14:27 Oppdatert: 25.08.18 15:43

Det var TV 2 som først omtalte at det går mot en løsning for Kristine Leine, som så ut til å bli nektet landslagsspill som følge av studier.

Lørdag bekrefter spilleren selv overfor VG at det går i riktig retning.

– Mandag har jeg første dag i praksis, og jeg kommer til å møte der, men ja, det ser ut til at jeg får lov til å reise, sier den 22 år gamle Røa-spilleren.

Også Ingunn Moser, rektor ved VID Diakonhjemmet, sier til VG at dialogen er god og at de håper og tror på en løsning som begge parter er fornøyde med - og som ender med at Leine får spille VM-kvalik med Norge.

Leine forteller om en lang prosess som lenge så ut til å ende med det motsatte, landslagsnei for forsvarsspilleren med fire A-landslagskamper.

Da ville hun ha gått glipp av skjebnekampen mot Slovakia (borte 31. august) og Nederland (hjemme 4. september).

– Det har vært veldig tungt. Man blir sliten av å kjempe for en sak der man stoppes av regler og føler man ikke kan gjøre noe. Det har tatt mye energi, erkjenner Leine.

– Men jeg har fått utrolig mye støtte, fra familie, venner, kjente og også ukjente. Det har hjulpet meg veldig, fortsetter hun.

Hva gjelder den videre kombinasjonen av studier og fotballkarriere skal hun i et nytt møte med skolen ved en senere anledning. Hun håper på færre problemer i fremtiden.

– Å ta på seg landslagsdrakten, er noe av det kuleste man kan gjøre. Det er en ære, og jeg er like stolt hver gang jeg blir tatt ut. Jeg håper å bli så god at jeg kan spille meg inn i startoppstillingen, sier Leine.

Også Ingunn Moser, rektor ved VID Diakonhjemmet, forteller at de er innstilt på å legge til rette

Kanskje blir det også lettere for toppidrettsutøvere å kombinere studier med idrettslivet i fremtiden. Med Arbeiderpartiet i spissen er det lagt frem et forslag for Stortinget som går på nettopp det. Høringen skjer i høst.