Rini Coolen tar over treneransvaret i Rosenborg

Publisert: 19.07.18 18:52 Oppdatert: 19.07.18 20:09

FOTBALL 2018-07-19T16:52:41Z

Nederlenderen Rini Coolen (51) tar over hovedansvaret midlertidig og får med seg Trond Henriksen (54) som hjelpetrener i Rosenborg.

Det bekrefter styreleder Ivar Koteng på pressekonferansen torsdag kveld, hvor klubben orienterte om sparkingen av Kåre Ingebrigtsen.

Rini Coolen Alder: 51

Nasjonalitet: Nederlandsk

Spilt for: Go Ahead Eagles, Heracles, De Graafschap, AZ.

Klubber trent: Heracles (assistent), Twente, AGOVV, RBC, Adelaide United, Aruba.

Koteng forteller at klubben ikke har jobbet med noen permanente trenerløsninger, men har sett etter interne løsninger på midlertidig basis.

Coolen hadde en spillerkarriere på toppnivå i Nederland. Som trener er hans største jobb for Twente mellom 2004 og 2006. Han ble i oktober 2017 ansatt som akademileder i Rosenborg.

– Dette var overraskende for meg, som alle andre, jeg ante ingenting før styreleder informerte meg om det på et møte halv åtte på morgenen i dag. Jeg liker å hjelpe. Derfor sa jeg ja.Det er veldig viktig å få med meg sterke Trond Henriksen også, sier Coolen.

– Jeg er profesjonell og har jobbet i denne bransjen i mange år. Jeg er ikke redd for dette, sier RBKs nye midlertidige sjef.

Han forteller at planen er å starte opp på søndag, og at han vil ha et møte med spillerne før treningen. Allerede onsdag kommer første kamp i Champions League-kvalifiseringen mot Celtic.

– Det er ikke et ideelt tidspunkt å komme inn i en slik klubb, det har jeg ikke opplevd selv før, men slik er fotballen. Nå må vi jobbe hardt frem mot en veldig viktig kamp, så får vi se hvordan det går, forklarer Coolen.

Henriksen fungerte som hovedtrener da Knut Tørum mistet jobben i 2007. Han ble sittende til sommeren 2008 da Erik Hamren kom inn. Siden har han vært i andre trenerroller for RBK.

– Vi vil ikke sette noe tidsangivelse på når ny trener er klar. Vi har ikke jobbet noe med det, sier Ivar Koteng, RBK-styreleder.

– Vi har en liten liste bestandig, men den forandrer seg hele tiden. Vi skal spille angrepsvillig fotball. Helst 4-3-3 og underholde, sier Koteng.

På spørsmål om det er snakk om en langvarig løsning, svarer Koteng:

– Du skal aldri si aldri, men det er ikke det vi har tenkt i dag.