Overrasket over splittelse mellom RBKs spillere og styre

Publisert: 20.07.18 17:08

FOTBALL 2018-07-20T15:08:05Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) Tidligere Rosenborg-kaptein Vidar Riseth mener det er snodig at spillergruppa i klubben ikke ble involvert i avgjørelsen om å sparke Kåre Ingebrigtsen.

Torsdag fikk Kåre Ingebrigtsen sparken som Rosenborg-trener. Fredag sendte spillergruppa ut en pressemelding, hvor de fortalte at de hadde bedt styret om å gjeninnsette Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun.

– Da jeg var i klubben og det ble byttet trenere var det vanlig at spillergruppa, eller i det minste spillerutvalget ble involvert i prosessen, sier Vidar Riseth.

Han spilte flere år i Rosenborg på 2000-tallet, og var i klubben da trenere som Ola By Rise, Per Joar Hansen og Knut Tørum alle måtte gå.

Overrasket

Den tidligere midtstopperen forteller at sparkingen av Ingebrigtsen kom brått på ham.

– Det overrasker meg at de ikke har involvert spillergruppa, det vitner om dårlig kommunikasjon. Samtidig mener de kanskje at de har god nok kunnskap i styret med personer som Rune Bratseth, Vegard Heggem og Fredrik Winses, det er dyktige folk. Internasjonalt er det heller ikke uvanlig at trenere blir sparket uten å involvere spillergruppa, legger Riseth til.

– Jeg synes det er dårlig timing, som mange andre har sagt. Kåre gjorde en god jobb. Det virker som at spillergruppa og styret ikke er enig, og det skjer jo det, sier en ordknapp Ståle Stensaas, som selv har spilt og vært trener i klubben, til VG.

Celtic til uken

Rosenborg-styreleder Ivar Koteng forteller til VG at spillernes krav ikke vil bli innfridd.

– Vi gikk nøye gjennom vurderingene vi hadde gjort, og hadde et greit møte, forteller han til VG om uenigheten mellom spillerne og ledelsen.

Foreløpig skal Rino Coolen, som opprinnelig er akademisjef, lede RBK videre. Til uken venter Celtic i Champions League-kvalik.

PS! Styremedlemmene Rune Bratseth, Vegard Heggem og Fredrik Winsnes har ikke besvart VGs henvendelser.