José Mourinhos dager som Manchester United-sjef kan være talte, ifølge den britiske avisen Daily Mail.

Britisk avis hevder Mourinho er ett tap unna å få sparken

FOTBALL 2018-08-29

José Mourinho (55) er i hardt vær om dagen, og et dårlig resultat i Manchester Uniteds neste kamp kan bety at han mister jobben.

Publisert: 29.08.18

Det melder den britiske avisen Daily Mail .

Avisen skriver at både Manchester Uniteds spillere og støtteapparat tror at Mourinho vil få sparken dersom det skulle gå dårlig i de røde djevlenes neste kamp, borte mot Burnley førstkommende søndag.

Woodward kjenner på presset

Daily Mail henviser også til kilder som skal ha fortalt avisen at flere av spillerne allerede snakker om å få tidligere Real Madrid-trener Zinédine Zidane som manager.

Den franske storavisen L’Équipe har tidligere skrevet at Zidane – som i skrivende stund er arbeidsledig – ønsker å lede de røde djevlene .

De hevder også i saken at klubbens direktør Ed Woodward aller helst ikke vil kvitte seg med en tredje manager på de fire og et halvt årene han har vært direktør i klubben, men at han kjenner på presset – og dermed leker med tanken på å sparke Mourinho – etter to strake tap mot Brighton og Tottenham . Hvordan det gikk galt mot sistnevnte, kan du se i videovinduet under:

Dette står stikk i strid med det den Manchester-baserte avisen Manchester Evening News meldte tirsdag.

Da skrev de at Mourinho fortsatt hadde styrets tillit, at han ikke hadde mistet garderoben og at Woodward har full tiltro til at 55-åringen kunne snu den vonde trenden .

At Mourinho er en presset mann er det imidlertid liten tvil om, noe som ble ganske klart da han forlot pressekonferansen etter stortapet mot Tottenham mandag kveld . Den seansen kan du se i videovinduet under:

Daily Mail skriver at situasjonen minner om da Louis van Gaal fikk sparken i 2016.

– Klubben kommer til å si at de støtter José, men vi så hva som skjedde med Louis. Det føles veldig likt nå, skal kildene ha fortalt avisen.

Det er mange som mener mye om Mourinho, Ed Woodward og Manchester United i disse dager. VG Sportens kommentator Leif Welhaven skriver at Mourinho fortsatt er spesiell, men med et stadig mer negativt fortegn. Brede Hangeland mener Mourinho har mistet det, og hans kollega i TV 2, Kasper Wikestad, sier at timeglasset renner.

I videovinduet under, kan du se VGs spesialsending om Mourinho-situasjonen.

Det er ikke bre Mourinho det skal være misnøye rundt. Det er det også rundt Woodward.

Daily Mail hevder i saken sin at Manchester United-supporterne vil leie inn et fly og fly med et «Ed Woodward Out»-banner over Turf Moor under søndagens kamp, men dersom man skal tro den britiske avisen, er det ikke Woodward som er i faresonen.

Det er det angivelig Mourinho som er.