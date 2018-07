TREKKER SEG: Petter Belsvik har gitt beskjed til styret i Fram Larvik om at han gir seg som trener. Foto: Lynau, Jan Petter

Petter Belsvik ferdig i Fram: – Han følte seg tom

Publisert: 26.07.18 17:24 Oppdatert: 26.07.18 18:08

2. divisjonsklubben Fram Larvik har vært i hardt vær etter at de stilte med åtte mann i kampen mot Nybergsund for tolv dager siden. Nå forlater hovedtrener Petter Belsvik klubben.

Det kommer frem i en pressemelding fra klubben.

– Petter Belsvik har selv valgt å fratre sin stilling som hovedtrener for klubben. Fram Larvik er svært takknemlig for innsatsen, resultatene og engasjementet som Petter har gitt klubben gjennom 4 ½ sesong, heter det i den.

Petter Belsvik Født: 2. oktober 1967 (50 år) Fødested: Lillehammer Klubber som spiller: Lillehammer, Faaberg, Molde, HamKam, Start, Aalborg, Southend United, Stabæk, Austria Vienna, Rosenborg, Vålerenga og Lillestrøm. Klubber som trener: Stabæk (assistent), LSK (assistent), LSK (midlertidig trener), Stabæk, Fram Larvik

– Petter Belsvik ønsker å takke alle som har jobbet og jobber for Fram Fotball, spesielt de frivillige som har gjør en formidabel jobb, står det videre.

Det har vært en turbulent tid for 2. divisjonsklubben fra Larvik i det siste. Som følge av en rekke skader, slet Fram med å stille lag til den viktige kampen mot dumpekandidat Nybergsund. Fram endte med å starte kampen med åtte mann, før den ble avbrutt av dommeren da to Fram-spillere ble skadet halvveis i den første omgangen . Etter det høstet klubben mye kritikk.

Petter Belsvik har ikke besvart VGs henvendelser torsdag, men nestleder i Fram-styret, Rolf Nilsen, forklarer at det har blitt mye i det siste for den profilerte treneren.

– Han sa at han følte seg tom og hadde ikke motivasjon til å fortsette den tøffe jobben framover. På mange måter har jeg forståelse for det også, for det har vært et turbulent år, sier Nilsen, som fikk Belsviks beskjed på tirsdag.

Han sier at kampen mot Nybergsund-Trysil, som fikk mye oppmerksomhet fordi Fram stilte med bare åtte spillere fra start og måtte avbryte kampen da to ble skadet etter tjue minutter, ikke nødvendigvis var den direkte årsaken til avgjørelsen.

– Det er mer samlet enn bare den ene kampen. Fram skal endre struktur fra en breddeklubb til en særklubb og vi har også økonomiske problemer som gjør at det blir vanskelig å løse skadesituasjonen, sier Nilsen - og legger til at han ikke hadde fått noen signaler om at Belsvik kom til å trekke seg.

Fram trener torsdag kveld for første gang etter sommerferien og styremedlemmet forklarer at spillergruppen fikk vite om Belsviks avgjørelse like før den begynte. Nå begynner en ny prosess for Fram-styret, som starter uten noen nye trenernavn på blokka.

– Kanskje vi skal prøve Kåre Ingebrigtsen, spøker Nilsen.

PS: Fram ligger akkurat under nedrykksstreken i 2. divisjon (12. plass av 14). De har fire poeng opp til Nybergsund.