BALLETS DRONNING: Guro Reiten (midten) førte an da Lillestrøm gikk til NM-semifinalen på bekostning av Vålerenga. Foto: Hallgeir Vagenes

Guro Reiten briljerte mot Vålerenga: – Jeg blir i LSK ut 2018

FOTBALL 2018-08-22T19:48:04Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Vålerenga 4–1) I den mørke LSK-hallen sto Guro Reiten (24) frem som en lysende stjerne på fotballhimmelen da Vålerenga nok en gang ble slått. Hvor lenge klarer de å beholde henne på Romerike?

Publisert: 22.08.18 21:48 Oppdatert: 22.08.18 23:26

Med to «goalgetter-scoringer» og en praktfull målgivende til Sophie Roman Haug avgjorde Reiten kvartfinalen til Lillestrøms fordel i løpet av de første 45 minuttene.

Europeiske storklubber har for lengst fått øynene opp for Sunndalsøras store datter , som i serien har 17 mål på 15 kamper.

– Jeg har planer om å fullføre sesongen i LSK. Hva som skjer neste år, vet jeg ikke. Jeg tar denne sesongen først, så vil tiden vise, sier Guro Reiten til VG.

– Vi skjønner at hun er attraktiv blant storklubbene i Europa. Vi må bare se an hva som skjer. Vi håper selvfølgelig å beholde Guro ut kontrakten, som går også neste år, sier LSK-sjef Hege Riise til VG. Hun snakker varmt om Reitens klokskap på banen og et venstrebein som det ikke finnes mange av i Europa.

For Lillestrøm handlet det om å revansjere fjorårets forsmedelig semifinaletap mot nettopp Vålerenga. Det tapet – 1–0 på Intility Arena – er grunnen til at LSK står med «bare» syv av åtte mulige titler de siste fire årene. Nå holder de fortsatt stø kurs mot «the double» i 2018.

– Vi er best i de to boksene, derfor skal vi til semifinalen, sa Reiten på NRK-sendingen.

Bare fem minutter var gått da Guro Reiten kom alene med Vålerenga-keeper Guro Pettersen og sendte LSK i ledelsen. Oslo-laget kunne ikke ha fått en verre åpning.

Reiten tråkket over etter 34 minutter, men hun kom tilbake og bare tre minutter senere la hun på til 2–0. Hun fanget opp et grusomt tilbakespill fra en VIF-forsvarer og scoret alene med keeper.

Og Reiten ga seg ikke med det. Før dommeren blåste til pauseprat, hadde hun servert Sophie Roman Haug til 3–0. Det var perfekt pasning av Reiten, og det var et perfekt løp av Haug.

– Guro skaper ting på egen hånd, det er vi glad for, sa LSK-kapteinen Ingrid Moe Wold til NRK i pausen.

Reitens form er også godt å ta med seg når Norge nå skal ut i to viktige VM-kvalifiseringskamper mot Slovakia og Nederland.

Isabell Herlovsen viste også klasse da hun reduserte til 3–1 for Vålerenga i 2. omgang, men hennes praktscoring ble den eneste for gjestene. Guro Reiten ble mot slutten flyttet ned i midtbaneleddet for å hjelpe til med å sikre seieren.

Synne Skinnes Hansen gjorde 4–1 til LSK på overtid.

– Vi gjorde en utrolig god kamp. Vi er på rett vei, sa VIF-sjef Monica Knudsen.

Klepp og Sandviken ble klar for semifinalene etter tirsdagens seirer mot henholdsvis Kolbotn og Trondheims-Ørn. Tidligere onsdag vant Røa på straffespark over Arna-Bjørnar.

I semifinalen møtes Røa-LSK og Klepp-Sandviken. De kampene spilles 13. oktober.

Vålerenga satser voldsomt denne sesongen, men dette er det tredje tapet mot Lillestrøm i 2018. I seriekampene ble det først 5–0 i Oslo så 2–0 i LSK-hallen.

Lillestrøm har vært i tre cupfinaler og vunnet alle.