Napoli sjokkerte PSG etter pause og sikret uavgjort

FOTBALL 2018-11-06T21:55:10Z

(Napoli – PSG 1–1) Etter Liverpools tap mot Røde Stjerne kunne PSG overta gruppeledelsen med seier. Men en forrykende annenomgang fra Napoli gjorde at franskmennene var heldig som fikk med seg ett poeng.

Publisert: 06.11.18 22:55 Oppdatert: 06.11.18 23:47

– Uavgjort var riktig resultat, mente Gianluigi Buffon, PSG -keeper.

Poengdelingen gjør at Liverpool fortsatt leder gruppe C, på målforskjell foran Napoli (ett plussmål bak), til tross for de rødes overraskende tap borte mot Røde Stjerne tidligere tirsdag. PSG ligger hakk i hæl kun ett poeng bak.

– Vi visste at Napoli kom til å bli en tøff kamp. Vi spilte en veldig god 1. omgang, men etter hvilen viste Napoli at de er ett av de beste lagene i Europa med ball, sa tyske Julian Draxler i et intervju med Jan Åge Fjørtoft vist på Viasat.

– Vi må være fornøyd med uavgjort, selv om jeg syns vi hadde fortjent mer, fortsatte han.

For kampen var en historie om to forskjellige omganger. PSG best før pause, og Napoli best etter.

Utligningen for italienerne til 1–1 kom etter 62 minutter. José Callejón jaktet ballen etter en dårlig touch fra Thiago Silva inne i boksen, og ble han skvist mellom stopper Thiago Silva og målvakt Gianluigi Buffon.

Tabellen gruppe C 1. Liverpool, 6 poeng (+2)

2. Napoli, 6 poeng (+1)

3. PSG, 5 poeng (+4)

4. Røde Stjerne (-7)

Dommer Björn Kuipers pekte på straffemerket, og Napoli-gutten Lorenzo Insigne fikk æren av å sette inn 1–1 fra krittmerket med et godt plassert straffespark.

Da hadde Napoli filleristet PSG etter pause og skapt hundreprosentsjanse på hundreprosentsjanse, uten å få uttelling.

– Jeg syns vi var for dårlig med ball. Derfor skapte Napoli mange sjanser, var forklaringen fra Draxler på Napolis press etter pause.

Hverken Callejon, Dries Mertens eller Fabian Ruiz klarte å overliste Buffon i åpent spill. Det måtte et straffespark til.

Og det var som at andre omgang startet der den første sluttet.

For de første 45 minuttene var ikke all verden, og begge lagene sto med én sjanse hver før dommeren viste ett minutt tilleggstid.

Da våknet PSG og stjerneskuddet Kylian Mbappé. Han mottok ballen på venstrekanten og fikk Napoli-stopper Raúl Albiol ut på glattisen med et par raske vendinger.

Spissen så opp i boksen og prikket en pasning til Juan Bernat, som hadde tatt den lange turen i angrep. Spanjolen var overhodet ikke i balanse da han avsluttet, men Napoli-keeper David Ospina klarte ikke stoppe ballen.

Det skulle ha gjort pausepraten for PSG-trener Thomas Tuchel litt enklere, men etter hvilen fikk de bakoversveis av Napolis intense press.

Resultatene tirsdag betyr at det ligger an til en fryktelig jevn innspurt i gruppe C. PSG har Liverpool hjemme og Røde Stjerne borte som gjenstående kamper.

– Det er det supporterne vil ha. De vil ha underholdende kamper og spennende grupper, sa Draxler lurt før han sendte en hilsen til «hele PGS-familien».

Napoli har på sin side Røde Stjerne hjemme og Liverpool borte i de to siste avgjørende kampene.