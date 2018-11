Se Ronaldo og Messi live på VG+ 11. november!

Som abonnent på VG+ kan du i høst se verdens største fotballstjerner i aksjon i utvalgte storkamper fra Serie A og La Liga. Søndag 11. november viser vi oppgjøret mellom Barcelona og Real Betis, i tillegg til storkampen mellom Milan - Juventus.

I samarbeid med rettighetshaver Strivesport har VG+ fått muligheten til å vise enkelte kamper fra italiensk og spansk fotball denne høsten. Søndag 11. november viser vi La Liga -oppgjøret mellom Barcelona og Real Betis klokken 16.15, før det er duket for storkamp i Italia mellom Juventus og Milan klokken 20.30.

Begge kampene vil ha norsk kommentator, og til storkampen i Italia kjører vi på med studiosending, hvor programleder Jamel Rake får med seg gjester. Studiosendingen vil starte en halvtime før avspark, altså klokken 20.00.

Totalt viser VG åtte kamper fra Serie A og La Liga denne høsten - to hver måned. Hvilke kamper vi viser i desember er i øyeblikket ikke klart

VG har kun rettigheter til å vise kampene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se kampene hvis du befinner deg i utlandet.

Klikk her for å se Barcelona-Real Betis, eller logg inn og se dem i videovinduet i toppen av artikkelen. AC Milan-Juventus kan du se her.