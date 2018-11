TILBAKE: Trond Sollied er i gang med jobben som Lokeren-sjef. Her sammen med klubbens mediesjef, Herman Van de Putte (til høyre). Foto: Joachim Baardsen/VG

Sollied innrømmer: – Jeg hadde vært klar for RBK-jobben

LOKEREN (VG) Trond Sollied (59) mener få trenere i verden kan matche CV-en hans. Etter snart 20 år i utlandet er det bare to jobber som kan lokke han hjem til Norge.

– Det er Rosenborg og landslaget, sier Sollied til VG på spørsmål om hva som kan få ham til å returnere hjem.

59-åringen har ledet Rosenborg, belgiske Club Brugge og greske Olympiakos til både serie- og cuptitler etter at han forlot Norge i 1999. I 2009 gjorde Sollied storklubben Heerenveen til nederlandske cupmestere. Nå sitter nordlendingen foran VG i en minimalistisk kaféstol i VIP-lokalene til sin nye arbeidsgiver, Sporting Lokeren.

– Trond har et stort navn i Belgia. Ryktet hans er veldig bra. Han har jobbet med store klubber og hatt veldig gode resultater, forteller Lokerens alt mulig-mann, Herman Van de Putte.

Kunne tenkt seg RBK-jobben

Iført en sort dress har den eldre belgieren nettopp ledet en 20 minutter lang pressekonferanse hvor Sollied ble presentert som Lokerens nye trener. Fem år etter nordmannen måtte gå fra sin forrige trenerjobb, i tyrkiske Elazigspor, er Sollied tilbake i internasjonal toppfotball.

Men det kunne vært annerledes. Sollied kunne ha vært i Trondheim, hvor han hadde stor suksess som Nils Arne Eggens assistent i 1997 og som hovedtrener året etter.

Mange har undret: Nå innrømmer Sollied at Rosenborg-jobben har fristet ham etter at Kåre Ingebrigtsen ble avskjediget i sommer.

– Ja. Det var en jobb jeg hadde vært klar for å ha tatt, forteller han.

– Ble du kontaktet av Rosenborg før du sa ja til Lokeren?

– Nei. Ikke nå, etter at Kåre ble sparket. Selvfølgelig kjenner jeg så mange i Rosenborg at jeg blir, la oss si, oppdatert på ting. Så jeg visste litt om hva som skjedde og hva som kunne skje.

Har sagt nei før

Som en mann som har bygget hele trenerkarrieren sin på 4–3–3 og prinsipper som samsvarer med postulatene Eggen forkynte på Lerkendal i nesten to tiår, har blant andre TV 2-ekspert Ole Martin Årst tatt til orde for at Sollied burde ha blitt hentet tilbake til sjefsstolen i Trondheim.

Ifølge den nye Lokeren-sjefen, har han takket nei til jobben som RBK-trener flere ganger tidligere. Derfor fremstår han heller ikke opprørt over at han nå ikke fikk tilbudet.

– Jeg har blitt kontaktet så mange ganger før. Det var én gang timingen kunne ha vært korrekt, men selv da sa jeg nei. Alt har med timing å gjøre. Det er derfor vi sitter her. Det er derfor vi er født, sier Sollied, og prater om da han var nær ved å resignere for Rosenborg i 2007.

Da var det hans belgiske kone, Christelle, som ikke ønsket å flytte, ifølge Sollied. RBKs løsning ble Erik Hamrén, en svenske som hadde en fotballfilosofi ganske ulik både Eggens og Sollieds.

– Privilegert

I møte med VG fremstår ikke Sollied bitter over at tilbudet fra Rosenborg aldri kom denne gangen. I stedet virker 59-åringen sulten på å berge Lokeren fra nedrykk i Belgia.

Redningsaksjonen er en oppgave ulik den Sollied normalt sett har hatt i sine tidligere klubber, hvor titler som oftest har vært kravet.

I den fem år lange perioden uten trenerjobb har Sollied sett mye fotball på TV, deriblant norsk eliteserie. Men mest glad er han for å ha kunnet følge opp sin 16 år gamle sønn, Bengt, som spiller for en lokal klubb utenfor Gent.

– Jeg har vært privilegert som har kunnet følge sønnen min på treninger, kamper og skole de siste årene, forteller Sollied.

– Og så har jeg bygget hus. Jeg har hatt nok å gjøre.

– Du har ikke bygget det selv, eller?

– He-he. Nei. Men jeg har betalt det. Det er kanskje en større byrde, sier Sollied og ler.

Erfaren

59-åringen forteller at han trives i Belgia. Han har vært her lenge. Under samtalen med VG starter nordlendingen flere setninger på nederlandsk, språket nasjonen har til felles med sine tulipan-glad naboer i nord.

Belgia har gitt Sollied mye. Ikke bare titler og store opplevelser på fotballbanen, men også en familie. Etter å ha giftet seg med Christelle i 2002, har de to slått seg til ro utenfor Gent.

– Du må huske på at Belgia som kultur er påvirket av alle landene rundt. Å bo der jeg bor nå, gjør at jeg har kort avstand til alt. Hvis jeg vil dra til Paris, setter jeg meg bare i bilen og kjører dit. Jeg er privilegert, forteller Sollied.

Trond Sollied Født: 29.04.1959 (59 år? Fra: Mo i Rana i Nordland. Spillerkarriere: VIF, RBK og Bodø/Glimt. Pluss 15 landskamper for Norge. Trenerkarriere: Bodø/Glimt, RBK, Gent (tre perioder), Club Brugge, Olympiakos, Heerenveen, Al-Ahli Jeddah, Lierse, Elazigspor og Lokeren.

– Hva har trenerjobbene i Belgia, Hellas, Nederland og Tyrkia gitt deg?

– Erfaring. Jeg har vært heldig som har kunnet reise rundt og oppleve andre kulturer, samtidig som jeg har gjort en ting jeg er glad i.

– Har du tenkt over merittene du allerede har og hvor de plasserer deg på listen over Norges største trenere?

– Nei, det har jeg ikke gjort meg noen tanker om. Men merittlisten er bra. Det er ikke mange trenere i verden som har den. Når du vinner i fire land, er det selvfølgelig veldig greit, sier Sollied, som beskriver seg selv som «en trener som jobber ut ifra prinsipper».

4–3–3-spesialisten

Prinsippene er Sollied allerede i gang med å innprente i hodene på Lokeren-spillerne. Etter å bare ha tatt syv av 39 mulige poeng, ledet Sollied laget til 2–0-seier i sin første kamp sist søndag.

– Du spiller som du trener. Jeg ser at de ikke har gjort leksen sin med å score mål på trening. Det kan du faktisk forandre. Når du taper fotballkamper, blir du usikker og til slutt så blir du likegyldig. Å lage konstant konkurranse på trening, blir viktig fremover. Jeg må endre innstillingen deres.

– Hvilken type fotball vil du se laget ditt spille?

– Jeg vil selvfølgelig at vi skal være dominante og score mange mål. Samtidig er jeg en realistisk type. Jeg vil få på plass en basis og en struktur som alle spillerne kjenner godt. Det er der vi må begynne, sier Sollied.

Den belgiske revolusjonen

Etter å ha vært i utlandet i snart 20 år, har Sollied sterke internasjonale referanser. Han har selv vært en del av den enorme utviklingen belgisk fotball har vært gjennom, med åpenbaringene av superstjerner som Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Dries Mertens og Thibaut Courtois.

– Det er derfor Belgia er blitt så gode. Det er ikke fordi de har gjort noe «hokus pokus». De fikk plutselig masse spillere ut, som spiller fast i de beste klubbene. Gjennom det ble også de nest beste spillerne dratt med, sier Sollied.

– Hva kan norsk fotball lære?

– Norsk fotball lærer hele tiden, og jeg syns Lars Lagerbäck gjør en veldig god jobb med landslaget. Men da norsk fotball var på sitt sterkeste, med «Drillo», var det så mange spillere i England, i Tyskland og i Frankrike – på det øverste nivået. Det er det Norge mangler nå, mener Sollied, som er glad for å kunne kjenne på lukten fra nyklipte gresstepper på stadioner rundt omkring i Belgia på ukentlig basis igjen.

– Det er fotball som er driven min. Nå tenkte jeg at jeg kan være opportunist ett år. Mitt hovedmål er å berge Lokeren. Jeg har kontrakt ut juni. Så får vi se hva som skjer etter det.