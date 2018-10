ENDRINGER: Martin Ødegaard kommer opp fra U21-landslaget, mens Sander Berge forlater den norske troppen. Her fra en trening i september. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Uaktuell Sander Berge forlater troppen - Martin Ødegaard inn

FOTBALL 2018-10-14T09:56:00Z

Sander Berge er ikke klar for å spille mot Bulgaria og har derfor forlatt den norske landslagstroppen. Martin Ødegaard blir flyttet opp fra U21-landslaget.

Publisert: 14.10.18 11:56 Oppdatert: 14.10.18 12:08

Norges Fotballforbund opplyser om dette på Twitter . Ifølge meldingen er Berge så redusert fysisk at han ikke kan spille mot Bulgaria tirsdag.

– Totalbelastningen de siste ukene har ført til stivhet i muskulaturen, og han reiser hjem til Belgia for å restituere, skriver NFF.

Berge spilte heller ikke i 1–0-seieren over Slovenia i går. Slik kom seieren:

Erstatteren imponerte

Midtbanespilleren til Genk har spilt seks kamper på drøyt tre uker i tillegg til mye reisevirksomhet.

Berge selv sa torsdag at Slovenia-kampen ikke var i fare, men det viste seg altså å være annerledes.

Det gledelige for Lars Lagerbäck er at erstatteren Ole Kristian Selnæs avgjorde kampen med en praktscoring , som du kan se i videoen over, og ble kåret til Norges beste spiller på VG-børsen .

Scoringen overrasket Selnæs selv:

Ødegaard flyttes opp

Like før Berges forfall ble offentliggjort kom også nyheten om at Martin Ødegaard flyttes opp igjen til A-landslaget.

Han var med å tape for Tyskland med U21-landslaget fredag. Da forsvant også håpet om å nå EM-sluttspillet.

I sommer var Fjørtoft oppgitt over Ødegaard-kritikere: