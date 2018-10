VILLE VEKK: Robert Lewandowski, her etter en kamp mot Bayer Leverkusen, ønsket å forlate klubben i sommer. Foto: MICHAEL DALDER / Reuters

Bayern-spiss Robert Lewandowski slaktet ledelsen: - Følte meg alene

Bayern Münchens stjernespiss Robert Lewandowski (30) innrømmer at han ville vekk fra klubben i sommer. Nå forklarer han hvorfor han langet ut mot klubbledelsen.

I sommer virket polakkens fremtid å være i det blå . Han hadde byttet agent, angivelig for å sikre en overgang vekk fra Bayern München , og skal ha ønsket seg til blant andre Real Madrid.

På sensommeren gikk han ut i et intervju med Bild og forklarte at misnøye med ledelsen var grunnen til at han ville vekk:

– Alle kritiserte meg i april og mai. Og jeg kjente ingen støtte fra klubben, jeg følte meg alene. Jeg så ingen som støttet meg på den tiden. Ingen av sjefene i klubben forsvarte meg. Jeg følte meg ikke bra i Müchen på den tiden. Bayern passet meg ikke.

Nå utdyper Lewandowski hvorfor han gikk til angrep mot ledelsen. I et intervju med Sportowe Fakty, gjengitt av Goal , forklarer han:

– Det var noen ting jeg ikke likte i Bayern, og jeg ville snakke om det. Jeg hadde flere tilbud fra forskjellige klubber.

– Merkelig atmosfære

– Da jeg merket at det var en merkelig atmosfære i mediene og mellom klubbene, så bestemte jeg meg for å snakke om det. Jeg ville sende en beskjed om at «hvis det er så mange folk her som ikke er fornøyd med meg, så kan jeg like gjerne dra», sier Lewandowski.

– Men jeg visste fortsatt hva Bayerns svar kom til å være: Nei, nei og nei. Uansett hva slags tilbud som kom på bordet, sier stjernespissen, som også i fjor havnet i en mediekonflikt med klubben sin etter å ha kritisert ledelsen for ikke å «komme med noe nytt og kreativt» for å sikre seg nye stjerner på overgangsmarkedet.

Bayern München ligger på en oppsiktsvekkende sjetteplass i Bundesliga, men Lewandowski har levert en brukbar start på sesongen med tre fulltreffere så langt.

Nå er det imidlertid landslaget Polen som gjelder. De skal søndag kveld møte Italia i Nations League, etter at det første oppgjøret mellom lagene i september endte uavgjort.

Italia sliter med å finne formen under sin nye trener Roberto Mancini, men polakkene var heller ikke veldig overbevisende i 1–1-kampen mot Ukraina nylig.

