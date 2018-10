SCORET: Ole Kristian Selnæs. Her blir han bejublet av Haitam Aleesami og Tarik Elyounoussi. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dette har vi ventet på, Selnæs

FOTBALL 2018-10-13

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Slovenia 1–0) Det var godt å se: Ole Kristian Selnæs (24) fikk endelig vist mye av det som gjorde ham til en av norsk fotballs mest spennende, men også mest kontroversielle spillere i tenårene. Det hjalp landslaget til tre svært viktige poeng.

Publisert: 13.10.18 20:08

Lars Lagerbäck tok ikke sjansen på å bryte ned Sander Berges fysikk enda mer, og hvilte sin yndling. Entré Selnæs, ikke et opplagt valg, men i ettertid viste det seg å være et viktig og riktig valg fra Lars Lagerbäck.

Scoringen hans på overtid i 1. omgang, som endret denne fotballkampen fra en liten lidelse til en kamp det gikk an å kose seg med, var én ting. Og selvsagt det viktigste. Men det beste var faktisk å se Selnæs gjøre på landslaget som jeg husker ham fra de beste dagene i Rosenborg: Full kontroll på spillet, knallharde pasninger gjennom ledd som gjør at motstanderen må rygge, sjanseskapende involveringer - og god defensiv trygghet.

Han vipper nok ikke Berge ut av laget. Men det var godt å se at Selnæs kan bekle den rollen han også, som den balanserende spilleren. Han har spilt 20 landskamper nå, uten at noe har vært spesielt imponerende.

Og det har rett og slett vært litt skuffende. For Ole Kristian Selnæs har vært en svært begavet fotballspiller fra han ble oppdaget, like stor i kjeften som i pasningene, og med en mengde røde kort i oppveksten, ble gutten til tidligere Rosenborg-keeper Ivar Selnæs tidlig sett og hørt.

Men vi er mange som har ventet på gjennombruddet på landslaget. På mange måter kom det mot Slovenia, heldigvis, og dermed kan Norge styre denne gruppen i Nations League selv: Seier mot Bulgaria på Ullevaal tirsdag - og Norge er i føringen med to kamper igjen å spille.

Den første omgangen var svak, lyspunktet var Selnæs krem-goal, på volley, etter glimrende jobb i forkant av Joshua King. Spillemessig var det bedring i 2. omgang, og det var godt å se Even Hovland som stor og sterk og trygg stopper, nevnte Selnæs på midtbanen, og to bla’ Elyounoussi som løp på det meste og skapte et slags trykk på Slovenia, sammen med Joshua King som skapte noe stort sett hver gang han fikk ballen.

Nå var ikke kampen i seg selv noe å rope hurra for, og jeg skjønner at publikum er kresent. Men jeg savner «trøkket» på landskampene på Ullevaal. Det er noe som mangler, du får ikke inntrykk at dette er en vanskelig arena for motstanderen.

Dette med «fort» blir fort en klisjé i fotball. Men Lars Lagerbäck har i hvert fall ikke tapt på Ullevaal siden han overtok landslaget for to år og sju måneder siden. Åtte kamper er det blitt uten tap nå, og det må være lov å be om litt mer støtte for herrelandslaget mot Bulgaria tirsdag, selv om oppmøtet var små-pent nå: Drøyt 14 000.

Som som kaptein Stefan Johansen sa før kampen: - Vi kan ikke gjøre annet enn å vinne kamper. Seks seirer på de sju siste kampene er det blitt nå, den siste mot Slovenia i en kamp der Lagerbäck måtte bytte fem mann fra kampen i Bulgaria for en måned siden.

Det sier at utvalget spillere holder, at det er trygt defensivt (fem baklengs på de åtte siste kampene) - og at Norge er i stand til å avgjøre kamper, tross at uttellingen er litt for dårlig når du ser på skapte sjanser.

Så folkens - møt opp og hjelp herrelandslaget til en semifinale i Nations League, som kan gi EM-plass til slutt. For det er noe på gang for denne gjengen nå, etter mange år i ingenmannsland.