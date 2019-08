SUPERRIK: Jim Ratcliffe. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Nå satser sykkelmilliardæren på fotball

Ryktene har gått om Manchester United og Chelsea. Men Storbritannias rikeste mann, Jim Ratcliffe (66), har i stedet kjøpt franske Nice.

Nå nettopp







Her er onsdagens oddstips.

Som en del av opprustningen av Ligue 1-klubben, er det ventet at danske Kasper Dolberg onsdag vil bli offentliggjort som ny Nice-spiller – hentet fra Ajax.

I sommer lærte vi – kanskje uten å vite det – navnet på Jim Ratcliffes selskap: Ineos.

Det er nemlig navnet på det tidligere sykkellaget Sky. Team Ineos hadde de to beste i årets Tour de France med vinneren Egan Bernal og toeren Geraint Thomas.

Ratcliffe er, ifølge Bloomberg, god for drøyt 150 milliarder kroner og er med det Storbritannias rikeste mann.

les også – For tidlig å bekymre seg for nedrykk

– Vi har sett på mange klubber, og Nice oppfyller de kriteriene som vi i Ineos har, sier Ratcliffe, ifølge Daily Mirror.

Onsdag er det Vikinglotto: 42 mill.!

– Det har vært en lang reise, men vi har til slutt bestemt oss for å kjøpe klubben. Allianz Riviera er en veldig flott arena.

Sir Jim Ratcliffe har de siste tiårene tjent seg søkkrik på kjemiske produkter. Han har brukt mye penger på sport: Først og fremst på seilregattaen America’s Cup. Så kjøpte han altså det tidligere Sky-laget i sykkel. Og i fotballen har han – i tillegg til Nice – også den sveitsiske nivå to-klubben Lausanne. Jim Ratcliffe har sin bror Bob som ansvarlig for fotballaktiviteten.

les også Ashley Young hånet på sosiale medier – nå blir han forsvart av motstanderen

– Målet er å komme til Champions League i løpet av tre til fem år. Vi ønsker å utfordre PSG, Lyon og de andre store klubbene i Frankrike, sier Bob Ratcliffe ifølge Nice-Matin.

Det er ventet at Nice vil betale opp mot 200 mill. kroner for Kasper Dolberg. De henter også Alexis Claude-Maurice, ifølge lokalavisen Nice-Matin.

Dolberg har vært i Ajax siden 2015 og ble nylig tatt ut i den danske landslagstroppen. Han hadde en glitrende 2016/17-sesong i Amsterdam, men har siden hatt trøbbel med å leve opp til de skyhøye forventningene til ham. Han har likevel hatt brukbare sesonger også etter det.

– Jeg hadde trodd at han hadde nådd lengre – etter den debutsesongen, sier hans tidligere trener i Ajax, Peter Bosz, til Voetball International.

– Han ligger for mye på bakken. Det virker som om det er noe galt med hans balanse og koordinasjon, mener Bosz.

Nice har gjort det sterkt til nå og vunnet begge sine kamper i Ligue 1 (etter katastrofesifre i sommerens treningskamper). Men statistikken mot Marseille er alt annet enn god: De har ikke vunnet noen av sine fem siste kamper mot Marseille.

les også Datterens sykdom var viktigere enn pengene for Axel Witsel

Oddstips fra Rolf Erik Brown:

* Fransk Ligue 1 har akkurat startet – Nice har bokført to seirer og 4–2 i mål på sine to første matcher, mens Marseille åpenbart ikke har kommet skikkelig i gang enda. Gjestene står med 0-1-1-flyt og 0–2 i mål.

* Laget har keeper Steve Mandanda å takke for at de maktet å stenge buret borte mot Nantes sist (0-0). Men inntrykket så langt er at forsvaret har gjort en shabby jobb – og at innsatsen ikke reflekterer bettingselskapenes store tro på laget før ligastart (tippet til å ende på rundt 3. plass). Nice havnet på en litt skuffende 7. plass i vår.

* Med tanke på lagenes kontrastfylte start og Nice bunnsolide forsvar i fjor (kun 35 baklengs) er vi mest interessert i et hjemmespill her.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen kan du se på Viasport2.

Publisert: 28.08.19 kl. 12:56

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.