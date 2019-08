FEIRER: 1–0 til Stabæk og Emil Bohinen (t.v.) feirer sammen med målscorer Ola Brynhildsen (midten) og Jeppe Moe. Foto: Berit Roald

Innbytter Kassi reddet Stabæk i bunnkampen mot Godset: – Føles fantastisk

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Strømsgodset 2-1) Da tre poeng så ut til å glippe for Stabæk banket innbytter Luc Kassi inn seiersmålet.

Fem minutter før slutt fintet han seg gjennom forsvaret til Strømsgodset og scoret. Til enorm jubel. Naturlig nok. For det så nemlig ut som Strømsgodset skulle få med seg ett poeng etter at Lars-Jørgen Salvesen hadde utlignet tre minutter tidligere.

– Det føles fantastisk. Jeg kom inn og hjalp laget. Det var viktig for meg. Tre gode poeng for oss, sier Kassi til Eurosport.

– Det var utrolig deilig. Det føltes ut som om pusten ble slått ut av oss på 1-1, men Luc har fantastiske ferdigheter. Det han gjør på målet der, er helt sykt, legger Brynhildsen til.

Dermed fortsetter Stabæk å klarte på tabellen under Jan Jönssons ledelse. Nå har laget åtte poeng på de fem siste kampene – og bare ett tap (2–3 for Rosenborg på Lerkendal i forrige runde).

De fikk fikk også en drømmestart på matchen mot Strømsgodset. Og vant fullt fortjent.

Emil Bohinen fant Ola Brynhildsen med en perfekt pasning rett utenfor «boksen» etter fem spilte minutter. Unggutten danset litt rundt før han banket ballen i mål. Det var hans tredje scoring for sesongen. Ikke mange for en midtspiss. Men de han har stått for huskes.

Brassesparket mot RBK på Nadderud i vår da bæringene vant (3–1), for eksempel, en opplagt kandidat til «årets mål» i Eliteserien. I tillegg til den ene scoringen mot Strømsgodset i den meget viktige seieren (2–0) i Drammen i juli.

Hjemmelaget tok kontroll på midtbanen og ble stående høyt i banen. Også etter at de hadde tatt ledelsen. Brynhildsen lurte Jack Ipalibo og var ikke langt unna 2–0 etter 18 minutter.

Like før halvtimen var spilt kombinerte han med Andreas Hanche-Olsen. Høyrebacken klemte til med en avslutning som suste like over.

Strømsgodset kom til Nadderud for poeng. Men de var ikke i nærheten de første 45 minuttene. En ufarlig heading – over – fra Moses Mawa like før pausesignalet var deres beste mulighet.

Et volleyskudd fra innbytter Johan Hov, som Robert Sandberg fikk slått til corner, var deres eneste virkelige målsjanse.

Stabæk klinket til med ny offensiv kraft i startfasen av 2. omgang. To ganger i løpet av ett minutt fikk spissen Kasper Junker (på lån fra danske Horsens) muligheten. Først blåste han ballen over alene med keeper. Så traff han rett i kroppen på Godset-keeper Martin Hansen.

Men Stabæk hadde mer å by på. Brynhildsen burde punktert matchen etter 72 minutter. Han prøvde å skru ballen rundt Martin Hansen. Men det gikk ikke. Akkurat der og da viste Godset-keeperen klasse.

Så virket Godset å lure til seg ett poeng da Lars-Jørgen Salvesen scoret med under ti minutter igjen å spille, før Kassi sørget for at alle poengene ble igjen i Bærum.

De tre poengene sender Stabæk opp på 11. plass med totalt 23 poeng. Godset blir stående på 16 - og nest siste.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 2 Molde 19 12 4 3 44 – 20 24 40 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 19 9 5 5 30 – 24 6 32 5 Brann 19 8 5 6 25 – 21 4 29 6 Vålerenga 19 7 5 7 33 – 29 4 26 7 Kristiansund 19 7 5 7 24 – 21 3 26 8 Viking 19 7 5 7 29 – 30 -1 26 9 Lillestrøm 19 7 4 8 25 – 29 -4 25 10 FK Haugesund 19 6 6 7 27 – 23 4 24 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 19 6 3 10 23 – 38 -15 21 13 Mjøndalen 19 4 8 7 26 – 34 -8 20 14 Ranheim 19 5 4 10 22 – 34 -12 19 15 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 16 Sarpsborg 08 19 2 9 8 20 – 27 -7 15 Plassering Champions League-kvalifisering

