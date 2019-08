Her er Legia-supporterne på Ibrox. Midt i blant dem, med skyggelue, står Bournemouth-målvakten Artur Boruc, tidligere Legia-keeper. Foto: Rob Casey - SNS Group / SNS Group

Slik tilbrakte Premier League-keeperen torsdagskvelden

Ta en god titt på bildet. Omtrent midt på, med t-skjorte og caps, står Bournemouth-målmannen Artur Boruc (39).

Rundt seg har han ultras-tilhengerne til Legia Warszawa, hans gamle klubb.

De møtte Rangers i Europa League-kvalifisering. Og Boruc har en fortid som keeper i Celtic. Hvilket betydde at han hadde dobbel grunn til å heie på Rangers’ motstander torsdag.

Bilder fra tribunen viser at Boruc til og med brukte en ropert for å oppmuntre Legia-supporterne til innsats. Det hjalp i 90 minutter. Men på overtid scoret skottene og gikk dermed inn i Europa League med 1–0 seier.

På sosiale medier spekuleres det i om bildene fra tribunen på Ibrox vil koste Boruc plassen på benken mot Leicester lørdag. Aaron Ramsdale (21) har stått samtlige tre ligakamper til nå, og polakken sendte neppe noen god søknad om plass fra start med sin Glasgow-tur.

Den skotske utgaven av Sun skriver at Boruc er en kulthelt blant Legia-fansen etter å ha tilbrakt seks år av sin karriere i hovedstadsklubben.

Gjennom klubbens offisielle Twitter-kanal sendte Bournemouth-målvakten på forhånd en melding til Legia-fansen om at han ville være til stede blant dem i torsdagens kamp.

– Jeg vil invitere dere til Rangers-kampen, sa Boruc, som spilte i Celtic fra 2005 til 2010 og fikk over 150 kamper.

Han var i flere kontroverser i Celtic-tiden, blant etter å ha korset seg foran Rangers-fansen. Dette gjorde at han siden fikk tilnavnet «The Holy Goalie». Torsdag hadde forøvrig de polske supporterne med seg et svært banner med bilde av pave Johannes Paul II - polakken som var katolikkenes leder - for å irritere det protestantiske Rangers ekstra.

Publisert: 31.08.19 kl. 11:27

