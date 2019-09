Raste mot dommeren etter Lafferty-utvisning – seieren glapp for S08

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Viking 2–2) Rekken uten seirer ble forlenget ytterligere etter at nysigneringen Kyle Lafferty (31) ble utvist i hjemmedebuten på Sarpsborg Stadion. Etterpå kokte det voldsomt i Sarpsborg-leiren.

Både spillere og ledere var svært interesserte i å høre hva dommeren hadde å si etter at Kyle Lafferty hadde blitt sendt av banen med to gule kort.

Sportssjef Thomas Berntsen var blant de som oppsøkte dommergarderoben for å få svar på hvorfor de ga nordiren det gule kortet, og var tydelig uenig i avgjørelsen om å gi Lafferty gult kort for filming.

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke var heller ikke blid.

– Hvor mye koker det nå, etter at det glipper på den måten?

– Veldig. Så akkurat nå må jeg holde tungen rett her, sier han til VG.

– Jeg begynner å bli vant til å dømme på ting de ikke ser, jeg, og det er tungt å leve med. Jeg aksepterer at de dømmer på det de ser, men at de dømmer på det de tror de ser, er blytungt, fortsetter Bakke, før han medgir at det ikke er dommerens skyld at 0-2 ble til 2-2.

– Vi ligger på bunn av tabellen. Vi leder 2–0 på hjemmebane. Dette skal vi dra i land som lag og som klubb og overfor supporterne, de 5000 som betaler her. Så skal det ikke ende opp med at vi står her og sutrer over en dommer. Det blir for dumt. Det er vi som ikke gjør jobben vår skikkelig. Hadde vi gjort jobben skikkelig, så hadde vi dratt i land det her, sier Bakke.

Tidenes raskeste gule kort i Eliteserien?

Allerede etter 15 sekunder klinket Lafferty til i en duell med Runar Hove.

Midtstopperen tok telling og dommeren dro frem det gule kortet. Reprisen viste at nordiren var oppe med albuen.

– Jeg synes det er veldig stygt. En stor, sterk spiller som Hove legger seg ikke ned uten grunn. Hvis det blir dømt som slag, er det rart det ikke blir rødt, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG, men presiserer at han ikke så situasjonen godt nok til å være helt sikker på om det var rødt eller ikke.

Vikings Kristoffer Løkberg mente at Lafferty var heldig som ikke ble utvist umiddelbart.

– Han ble utvist 70 minutter for sent. Det bør de være «happy» med, sier Løkberg til VG, om situasjonen han omtaler som «soleklart rødt kort».

– Hvordan er det gult kort? Enten er det ingenting, eller hvis det er albue, så er det rødt kort, sier han.

Løkberg legger til at han forstår frustrasjonen over det andre gule kortet.

– Gult kort er det strengt tatt ikke. Det må gå an å falle uten at det blir gult kort for filming.

20 minutter før slutt måtte imidlertid Lafferty forlate banen, det etter å ha fått sitt andre gule kort – denne gangen for filming.

Dommeren mente at Lafferty kastet seg unaturlig – og forsøkte å lure dommerteamet:

Noen forklaring fra Lafferty selv blir det imidlertid ikke. VG får opplyst at han ikke ønsker å snakke med pressen søndag kveld.

Med én mann mer grep Viking muligheten med begge hender, og kom tilbake fra 0–2 til 2–2.

Først reduserte Tommy Høiland reduserte fem minutter før slutt, før Even Østensen skled ballen i mål i kampens siste ordinære spilleminutt.

– Det var et veldig viktig poeng så det føles godt å få komme inn å være med å snu kampen, sier Østensen.

Sarpsborg 08 i trøbbel

Magnar Ødegaard stanget Sarpsborg 08 i føringen etter en dødball.

Etter pause doblet Mustafa Abdellaoue ledelsen for sarpingene. Han fikk stå helt alene foran Vikings mål og stusse ballen bort i det lengste hjørnet.

Kanskje var det Lafferty som satte standarden fra start. Kampen fortsatte å være preget av mye tenning og mange tøffe dueller.

Før han ble utvist, kranglet han blant annet med Kristian Thorstvedt, som også havnet i dommerens bok etter en hard takling på midtbanen.

Totalt endte det med seks gule kort – hvorav to altså gikk til samme spiller.

Sarpsborg 08 passerte Strømsgodset på tabellen, men det føles nok garantert som to tapte poeng slik kampen utviklet seg.

– Helt jævlig, sier Sarpsborg 08-kaptein Joachim Thomassen til VG.

– Det er jævlig tungt, sier midtstopper Nicolai Næss.

Viking ligger på sin side på 8. plass med 27 poeng etter 20 kamper. Ned til Ranheim på kvalik-plass er det åtte poeng.

– Vi skal ha en elendig avslutning på sesongen om vi ikke når målet, sier Bjarne Berntsen til VG, med referanse til målsettingen om å holde seg i Eliteserien.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

