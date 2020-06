GULLJENTER: Maren Mjelde (i midten) og Chelsea er seriemestere. Foto: Tess Derry / EMPICS Sport

Norsk trio ble seriemester på poengsnitt: – Det er veldig spesielt

Maren Mjelde (30), Maria Thorisdottir (27) og Guro Reiten (25) sitt Chelsea er kåret til seriemester i England til tross for at de lå bak Manchester City på tabellen.

Det bekrefter det engelske fotballforbundet (FA) i en pressemelding.

– Dette er noe vi har gått og ventet på. Selv om sesongen ikke er ferdigspilt er dette en god anerkjennelse på at vi har gjort en god sesong. Nå er vi der vi hører hjemme, sier Mjelde til VG.

For Thorisdottir er det dobbel grunn for å feire, siden hun fyller 27 år i dag. Det er ikke alle som får oppleve bursdag og seriemesterskap samme dag.

– Det er en fin kombinasjon, sier Thorisdottir til VG og ler.

Kanskje varter hun opp med denne varianten for å feire både bursdag og seriegull:

Serien ble avgjort på poengsnitt, noe som gjorde at Chelsea gikk forbi Manchester City på tabellen. De lyseblå fra Manchester lå ett poeng foran, men hadde én kamp mer spilt.

Chelsea sto med 39 poeng etter 15 av 22 serierunder, mens Manchester City hadde 40 poeng på 16 kamper.

– Det er en rar situasjon, men hvis man ser bak resultatene føler jeg at det er fortjent. Vi er det eneste laget som er ubeseiret, og vi har tatt ti av tolv poeng mot våre to største rivaler i Manchester City og Arsenal, sier Mjelde.

– Jeg synes det er gjort på en fair måte, og ser ikke hvordan det kunne blitt gjort annerledes. Det er veldig spesielt, og en annerledes måte å vinne på. Men det er fint å ha opplevd det og, sier Thorisdottir.

TRIPPEL NORSK: Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Foto: Harriet Lander – Chelsea FC / Chelsea FC

London-klubben får også plass i kvalifiseringen til neste sesongs Champions League, sammen med Manchester City.

– Vi ønsket mest av alt et utfall slik at vi får Champions League neste sesong. Det er der vi vil være, sier Mjelde.

Under en videosamtalte fredag med alle spillerne og hele støtteapparatet i Chelsea gikk manager Emma Hayes gjennom hele sesongen. Etter hvert bekreftet hun at klubben var seriemester.

Mjelde forteller at alle spillerne naturlig nok ble veldig glade, men jubelen ble ikke like stor som den ville blitt hvis seriemesterskapet ble avgjort ute på banen. Hun varsler at det skal skje neste sesong.

– Vi får ta en ekstra god feiring etter neste sesong, siden vi skal gjøre det samme igjen da. Dette gir bare ekstra motivasjon, sier Mjelde.

Serien på nivå to avsluttes også, med opprykk for Aston Villa. Liverpool rykker ned.

