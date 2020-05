Sogndal-cornere senket Molde: – En liten vekker for oss

(Molde - Sogndal 1–2) «Corner er mål», sies det. På Aker Stadion var det tilfellet for Sogndals del.

– Det var nok en liten vekker for oss. Og det kan godt hende at vi har godt av det, sier Molde-trener Erling Moe til Romsdals Budstikke etter kampen.

Tidvis godt Molde-spill til tross, det var de faste situasjonene som til slutt skulle bli avgjørende i rosenes by.

Corner = mål

Kristoffer Hoven ga Sogndal ledelsen på en corner etter 41 minutter. Leke James utlignet med en velplassert volley etter innlegg fra Erling Knudtzon drøye 22 minutter før full tid, men nok en gang skulle dødballene til Sogndal vise seg å være Moldes akilleshæl.

Etter 80 spilte minutter fikk Sogndal nok en corner. Den ble løftet mot bakerste stolpe, hvor Per-Magnus Steiring ventet. Midtstopperen ruvet høyest i feltet og nikket inn seiersmålet for klubben fra saftbygda.

Fellesnevneren for begge scoringene - i tillegg til at målene kom på corner - var feilberegninger fra Moldes to keepere:

Alex Craninx gikk ut for å plukke den første corneren og bommet. Samme skjebne led 18 år gamle Oliver Petersen, som voktet Molde-buret i andre omgang.

– Jeg forventer ikke at vi ikke vinner hjemme mot Sogndal. Men jeg visste at det ville bli litt sånn med tanke på samhandling og det på siste tredel. Det kommer ikke som noen bombe når man spiller med to ulike ellevere. Men det er ikke noen unnskyldning, for vi skal håndtere det, sa sier Moe.

Utenomsportslig støy

Søndag ettermiddag badet rosenes by og Aker Stadion i sol, og etter en litt annerledes hilserunde - med albuen - var det omsider det sportslige som sto i fokus i Molde.

Det var stor spenning knyttet til Moldes første treningskamp etter corona-pausen.

Det har nemlig vært noen turbulente dager der utenomsportslig støy har preget nyhetsbilder. Den regjerende seriemesteren har den siste uken vært i fokus på grunn av Vegard Forren-situasjonen, som endte med at midtstopperens kontrakt ble terminert.

Martin Bjørnbak og Stian Gregersen startet i midtforsvaret for moldenserne, og lagets trener, Erling Moe, har to uker før Eliteserien starter, gått ut og sagt at de ikke kommer til å hente inn noen Forren-erstatter.

– Situasjonen er uforandret. Vi kjører på videre med de fire vi har. Enkelt og greit. Da regner jeg Fredrik Sjølstad som midtstopperalternativ, sammen med de andre tre, sier Moe ifølge Eurosport.

De tre øvrige er nevnte Bjørnbak og Gregersen, i tillegg til Martin Ove Roseth.

Årets første tap

Det var ikke bare på grunn av Forren-situasjonen det var spenning rundt Moldes kamp. Ola Brynhildsen fikk omsider sin debut for klubben, men maktet ikke helt å sette sitt preg på kampen.

Han hadde en god mulighet i første omgang, men skuddforsøket hans traff nettveggen.

Dermed endte det med seier for Sogndal. 1. divisjonsklubben stanget den regjerende seriemesteren i senk, og påførte Molde deres første tap i år. De tidligere treningskampene har endt i seks seiere og én uavgjort.

Publisert: 31.05.20 kl. 13:51 Oppdatert: 31.05.20 kl. 15:24

