Dette var tidenes største kamp

PARIS (VG) (Frankrike – USA 1–2) Det er store ord, men det får gå: Dette var den største kvinnelige fotballkampen gjennom tidene.

Vertsnasjonen mot supernasjonen, kontinentenes batalje, Frankrike som alltid svikter og aldri tar medalje, USA som aldri svikter og alltid tar medalje.

For et spetakkel av en fotballkamp! Dette var fremtiden.

Men det var som i fortiden. USA vant. Frankrike er ute igjen. Det franske kvinnelandslaget har vært blant favorittene hver gang det siste tiåret, men det vil seg ikke, litt som de spanske herrene frem mot gjennombruddet i EM i 2008.

De har kanskje flere gode enkeltspillere enn USA, men de har færre vinnere. De har heller ikke bredsidetreffet til Megan Rapinoe, hun som hater president Donald Trump, men elsker å spille for USA og fikset begge målene.

Den franske stoppermajesteten Wendie Renard reduserte med ti minutter igjen, stemningen i sluttminuttene kan knapt beskrives, men det endte med nasjonal fortvilelse og tårer. De franske spillerne ble stående igjen i et kvarters tid etter kampen, hyllet av publikum, men fullstendig nedbrutte etter et drama en VM-kvartfinale verdig.

Det var vakre kombinasjoner, filming, kynisme, høyt tempo, feilpasninger, friske dueller, stygge taklinger og rop om straffehands (selvsagt).

Marseillaisen ble sunget like intenst som i herrenes EM i samme land i 2016, og under kampen var det minst like heftig med tunge «Allez Les Bleus»-bølger og egentlig var det aldri stille i den glovarme franske hovedstaden.

Dette er det første VM i fotball for kvinner som føles som et ordentlig VM i fotball. Det er gjennombruddsmesterskapet, og dette var kampen alle hadde ventet på siden trekningen for åtte måneder siden.

TUNGT TAP: Marion Torrent trøstes av amerikanske Becky Sauerbrun. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Det er spilt syv VM-finaler, og fullt mulig å argumentere mot «tidenes største kamp»-påstanden, men min sidekvinne på Parc des Princes, Aftonbladets Johanna Fränden, sier «ja, helt klart den største, alle synes det».

USA Today slo enkelt og greit fast: «The biggest game. Ever.», Washington Post skrev «Kvinnenes VM har aldri sett en kamp som USA mot Frankrike» og den amerikanske landslagssjefen Jill Ellis uttalte filosofisk at det er «en kamp som gjør fotballen større».

Av de syv tidligere mesterskapene er to arrangert i Kina, to i USA, ett i Sverige, Canada og Tyskland. Tyskland er den eneste tradisjonelt sett store fotballstormakten av disse (selv om USA er blitt det på kvinnesiden), og mesterskapet i 2011 var i og for seg vellykket.

Men 2019-VM i Frankrike er noe annet. Det er en ny verden. Endelig er kvinnene i ferd med å bli fullverdig inkludert.

Det er oppgradering på de fleste områder (ikke alle), spillere, trenere, alle merker det og denne kampen kunne sikkert også solgt 90.000, men Parc des Princes tar bare halvparten.

Det var kaotisk utenfor flere timer før kampstart, stressede vakter og bevæpnet politi uansett hvor man snudde seg og allerede for et par dager siden skal svartebørsbilletter ha gått for over 20.000 kroner. Hele verden fulgte med. TV-tallene er formidable overalt.

SLUTTEN: 29 år gamle Amandine Henry skulle lede Frankrike til VM-gull, men endte opp med dette blikket da det var over. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Amerikanerne tok ledelsen før fem minutter var spilt. Megan Rapinoe, hun som altså er i åpen krig med president Donald Trump, i protest mot hans menneskesyn, og aldri mer har planer om å synge nasjonalsangen, feide et frispark inn foran mål. Ballen gikk gjennom alt.

Frankrike styrte i store perioder, men amerikanernes vinnervilje er fortsatt noe for seg selv. USA hadde aldri tapt de 39 gangene de hadde tatt ledelsen i VM-historien.

Et fransk lag med seks Ada Hegerberg-lagvenninner i startoppstillingen manglet kraft foran mål, røslige amerikanere ryddet unna, og det er lett å tenke at det kunne vært en perfekt kamp for Lyons norske spiss ...

– Vi er ikke under press, vi lever med press, sa USA-trener Jill Ellis før kampen og ristet bort alle som prøvde å påføre dem usikkerhet foran møtet med det mange mente var den vanskeligste motstanderen på veien mot gullet.

– Det er vel sedvanlig amerikansk arroganse, smilte Megan Rapinoe da jeg hørte henne bli intervjuet etter 3–0 over Chile. En brasiliansk journalist spurte hvordan USA greide å hente frem de viktige seirene, de avgjørende målene, gang på gang.

– Vi har selvtilliten. Vi har gjort det før, svarte hun rolig. De gjorde det altså igjen, og Rapinoe gjorde det igjen da hun fikk muligheten etter pause. Hun er 33 år og ikke blant de raskeste, men ingen har et renere balltreff.

Tiden begynner å renne ut for den franske kapteinen Amandine Henry (29) og flere av de aldrende stjernene. Dette VM-et var denne generasjonens store sjanse.

Henry lurer nok på hva hun skal finne på for å slå amerikanerne. I 2016 valgte Ada Hegerbergs nåværende lagvenninne i Lyon å gå til Portland Thorns, fordi hun var så fascinert av amerikanernes vinnermentalitet.

«Det er en viktig del av dette for meg. Jeg er veldig imponert av amerikanerne. De er virkelig krigere. Vi er nødt til å lære av det, og hvis jeg kan ta med meg det til det franske laget vil jeg være fornøyd», uttalte Henry til FourFourTwo.

Høsten 2017 kom hun tilbake.

Sommeren 2019 skulle det fullbyrdes.

Men amerikanerne sto i veien igjen.

