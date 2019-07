TIL BASKERLAND: Martin Ødegaards fotballreise fortsetter til San Sebastian. Foto: Bjørn S. Delebekk

Martin Ødegaard klar for utlån til Real Sociedad

Martin Ødegaard (20) lånes ut fra Real Madrid i en ett år lang låneavtale.

Oppdatert nå nettopp







Det melder begge klubbene på Twitter. Martin Ødegaard skal spille for Real Sociedad kommende sesong.

Samtidig bekrefter Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme at 20-åringen har forlenget med den spanske hovedstadsklubben.

–Han har forlenget kontrakten med to år, sier Kvarme til VG, og svarer bekreftende på om det betyr til sommeren 2023.

Etter lengre tids spekulasjoner er det nå klart for at Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid og til La Liga-rivalen Real Sociedad. Låneavtalen strekker seg over kommende sesong.

VG har tidligere meldt at 20-åringen var koblet til klubben på den spanske nordvest-kysten.

Nordmannen er representert av agent Bjørn Tore Kvarme, som selv spilte for San Sebastian-klubben på starten av 2000-tallet. I tillegg til Kvarme, har også midtstopperen Vadim Demidov representert «La Real».

Silly Season-studio: Siste nytt fra sommerens overgangsvindu får du her!

VG kommer tilbake med mer!

PS! I samarbeid med Strive ser du 2 kamper fra storturneringen ICC på VG+ i sommer. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 05.07.19 kl. 16:01 Oppdatert: 05.07.19 kl. 16:15