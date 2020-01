PÅ VEI BORT: Felipe Carvalho (jublende) returnerer nok ikke til Vålerenga. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

To VIF-spillere kan være ferdige i klubben

VALLE (VG) Felipe Carvalho (26) og Fitim Azemi (27) var ikke med da Vålerenga startet oppkjøringen til 2020-sesongen. Begge kan forsvinne innen kort tid.

– Det er to som ikke er her, som skulle vært her. Det er Felipe og Fitim. Grunnen er en pågående spillerlogistikk, sier Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Vålerengas sportssjef fulgte mandagens trening på kunstgresset på Valle fra sidelinjen. Samtidig som klubben er på trenerjakt etter Ronny Deilas avgang sist uke, jobber Ingebrigtsen med å sette sammen årets tropp.

Den teller foreløpig 29 spillere. Når sesongen starter, er Vålerengas mål at tallet er nede på 22-23. Det betyr at flere vil forsvinne i tiden som kommer - enten permanent eller på lån til andre klubber.

Ikke med

Sist sesong ble Carvalho leid ut til Nacional i hjemlandet Uruguay. De sikret seg også en opsjon på kjøp.

Ifølge Ingebrigtsen kan midtstopperens fremtid bli avklart innen kort tid. Han er i utgangspunktet kontraktsbundet til Vålerenga frem til sommeren 2021.

– Det er vanskeligere, logistikkmessig, å forholde seg til Oslo og Sør-Amerika samtidig. Med bakgrunn i det har vi besluttet at Felipe skal få et par dager ekstra fri, sier Vålerengas sportssjef.

– Fordi det kan skje noe kjapt?

– Ja.

– Har dere bud inne?

– Det har egentlig vært konkret interesse så lenge han har vært der borte, men vi har ikke mottatt noe bud, sier Ingebrigtsen.

SPORTSSJEF: Jørgen Ingebrigtsen jobber i Vålerenga. Her er lederen på Valle under mandagens VIF-trening. Foto: Joachim Baardsen, VG

Azemi også borte

Azemi gjorde seg i fjor høst bemerket med fem mål på 12 kamper på lån hos Tromsø.

Nå vil ikke Ingebrigtsen opplyse hvor spissen befinner seg.

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Men også han har fått lov til å ikke være her i dag?

– Ja. Det kan være at noe skjer. Derfor sa vi at det var greit.

Det har mandag ikke lyktes VG å få kontakt med Azemi. Oslo-karen har kontrakt med Vålerenga i halvannet år til.

