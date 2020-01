REAGERER: Ole Gunnar Solskjær kom med et syrlig svar etter kritikken fra Robin van Persie. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Solskjær slår tilbake mot van Persie: – Han kjenner ikke meg

MANCHESTER (VG) Det er tydelig at Ole Gunnar Solskjær (46) ikke satte pris på de kritiske kommentarene til Robin van Persie (36) om oppførselen hans.

Det er tendenser til ordkrig mellom de to tidligere spissene som begge spilte med nummer 20 på ryggen i Manchester United: Solskjær fra 1996 til 2008, van Persie fra 2012 til 2015.

Vanligvis pleier ikke Solskjær å svare med samme mynt når han får kritikk av fotballeksperter, og det har skjedd titt og ofte det siste drøye året, men etter at van Persie kritiserte ham for å være for hyggelig og smilende, kom nordmannens syrlige side frem.

– Jeg kjenner ikke Robin, og Robin kjenner ikke meg, sier Solskjær – tydelig lite imponert over uttalelsene – i forkant av lørdagens FA-cupkamp borte mot Wolverhampton.

– Han har nok ingen rett til å kritisere min lederstil, og jeg kommer ikke til å endre meg. Det er helt sikkert, fortsetter kristiansunderen før han avslutter:

– Robin tok mitt draktnummer 20, og det er sannsynligvis det eneste han kommer til å ta fra meg også. For jeg lever ikke i middelalderen.

Solskjær sikter trolig til at han mener han ikke er en gammeldags manager som trenger å skrike til spillerne sine og spre frykt, og at det finnes andre måter å lede på i moderne fotball.

Uttalelsene til van Persie kom i forbindelse med at han satt i BT Sport-studio som ekspert under Manchester Uniteds 0–2-tap borte mot Arsenal første nyttårsdag. Etter kampen reagerte den tidligere storscoreren på at Solskjær smilte i et TV-intervju etter å ha tapt en viktig kamp.

– Når jeg hører på Ole virker han som en veldig hyggelig fyr, sa han og fulgte opp:

– Men jeg skulle ønske han var litt slemmere til tider, og at han rett og slett kunne vært sint. Det er en del av jobben.

HERJET I UNITED: Robin van Persie feirer en scoring for Manchester United mot Chelsea i 2012. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

– Jeg ser ham smile etter en slik kamp. Dette er ikke tidspunktet å smile på, sa van Persie, som også uttrykte at han tror United-spillerne mangler frykt for manageren sin.

Lørdag spiller Manchester United sesongens første FA-cupkamp borte mot Wolverhampton, laget som slo dem ut i kvartfinalen av turneringen i fjor. Avspark er klokken 18.31. Kampen vises på Viasport 1.

