Solskjær svarer om spesiell trend: – Handler om kvalitet

WATFORD (VG) Tallenes tale maler et stadig tydeligere bilde: Manchester United trives best når de ikke har ballen mest.

Statistikken fra Opta er av det oppsiktsvekkende slaget.

Manchester United har vunnet hele 73 prosent av seriekampene sine under Ole Gunnar Solskjær når de har hatt ballen mindre enn motstanderne sine. Åtte av 11 kamper.

Når de har hatt ballen mest, derimot, som har vært tilfelle i langt flere kamper, har de bare vunnet 36 prosent. 10 av 28 kamper.

Og ja, det blir villere: Solskjærs lag har kun gått seirende ut av én av de 17 (!) siste Premier League-kampene der de har hatt ballen mer enn motstanderen. Det skjedde i 3–1-seieren borte mot Norwich i oktober.

Et perfekt eksempel på problemet kom i 0–2-tapet mot Watford søndag ettermiddag: United hadde 64 prosent ballbesittelse, men det var motstanderen som scoret målene.

Da VG konfronterer Solskjær med de svake tallene i kamper der United har ballen mest, svarer Manchester Uniteds manager:

– I dag handlet det ikke om hvor mye ballbesittelse vi hadde. Jeg kjenner ikke til statistikken. Men det handler om kvalitet når vi gjør ting. Vi slipper inn to mål: en tabbe og en takling vi ikke burde gjort. De to målene på tre eller fire minuttene gjorde det vanskelig for oss, ikke hvor mye vi hadde ballen.

– Men når dere kun har vunnet én gang på 17 slike kamper, så er det vel en betydelig mengde kamper?

Istedenfor å svare på oppfølgingsspørsmålet skifter Solskjær fokus og påpeker at laget hans skapte mange flere sjanser etter at Paul Pogba ble byttet inn. Før franskmannens inntreden i det 64. minutt leverte United ett skudd hvert niende minutt – etter at han kom inn, skjøt de én gang annethvert minutt.

– Den siste halvtimen, da Paul kom inn, var det eneste plusset for oss. Han gjorde oss skarpere og ga oss mer kvalitet. Han slo noen flotte langpasninger, kombinerte fint og hadde noen sjanser selv. Gutten har jobbet veldig hardt for å bli frisk. Han var kanskje klar for å spille lenger. Vi får se hvordan han reagerer på dette, sier Solskjær til VG om Pogba, som hadde vært ute med skade siden september.

Watford-manager Nigel Pearson kaller United-statistikken «ganske interessant», men sier at han fokuserer mest på hvordan hans eget lag fremstår enn å studere motstanderen.

Men søndagens kamp, og den stadig tydeligere trenden, gir nok Newcastle-manager Steve Bruce noen klare tanker om hvordan han skal angripe møtet med Manchester United på Old Trafford andre juledag.

Bruce sto selv bak en lignende prestasjon i oktober, da hans Newcastle beseiret Solskjærs United med en 1–0-seier til tross for at motstanderen hadde 68 prosent ballbesittelse.

– Vi var for trege da vi hadde ballen, for trege da vi ikke hadde ballen, og spilte ikke med nok intensitet, oppsummerer Solskjær, som trolig må sette av noen timer på julaften til å pønske ut hvordan han laget hans skal klare å bruke ballen til å vinne fotballkamper.

