VIL IKKE KOMME FOR TIDLIG: Ole Gunnar Solskjær mener spillerne ikke får forberedt seg godt nok hvis de tilbringer for lang tid i små bortegarderober før kamp. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Solskjær med garderobe-kritikk: – Har du vært der?

WOLVERHAMPTON (VG) Manchester United-bussen ankom nok en gang stadion like før fristen, men Ole Gunnar Solskjær (46) har en forklaring på hvorfor han ikke vil ankomme enkelte bortekamper for tidlig.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: Publisert: 05.01.20 kl. 03:27

Før bortekampen mot Watford den 22. desember ankom spillerbussen – med Solskjær om bord – nøyaktig én time før kampstart etter å ha støtt på trøbbel i trafikken.

Lørdag kjørte den inn foran Molineux Stadium i Wolverhampton én time og ti minutter før kampstart.

Lagoppstillingene må leveres til dommeren senest én time før kampstart, og det er vanlig at lag ankommer minst halvannen time før.

United-bussens sene ankomst ble et tema på Solskjærs pressekonferanse etter 0–0-kampen mot Wolverhampton i FA-cupen. Nordmannen avfeier at det er et problem og kommer med forklaringen på hvorfor de noen ganger kommer i seneste laget:

– Har du vært der inne i garderobene? Du vil ikke bli værende der for lenge. Én time og et kvarter er mer enn nok tid til å forberede seg på.

– På hjemmebane har vi store garderober, men enkelte steder … Vi reiser med et stort støtteapparat, så vi planla å ankomme én time og et kvarter før kampstart, sier Solskjær.

– Men dere må jo levere inn lagoppstillingene én time før kamp?

– Og det gjorde vi, gjorde vi ikke?

– Men det virket som at det var nære på at dere ikke rakk det, nok en gang?

– Jeg kan forklare at vi ble stående foran et rødt lys i åtte minutter istedenfor ett her oppe. Men dette er absolutt ikke noe problem i det hele tatt.

– Vi kunne valgt å komme hit to timer før kampen, men det handler om hva som er den beste forberedelsen for laget og spillerne. Vi følte at det var bedre å komme én time og et kvarter enn én time og 45 minutter, sier United-manageren.

Da en lokal reporter spør hva som er galt med garderobene i Wolverhampton og andre steder, svarer han:

– De er bare mindre, og med masse folk, støtteapparat og utstyr. Og noen ganger er musikken grusom.