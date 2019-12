FERDIG I STABÆK: Inge André Olsen forlater jobben som sportssjef i Stabæk og reiser videre til dansk fotball. Foto: Jan Petter Lynau

Inge André Olsen slutter i Stabæk: – Timingen var riktig

Etter 22 år i klubben, slutter Inge André Olsen (41) i Stabæk og overtar som sportssjef i danske Aalborg.

Det melder Stabæk i en pressemelding onsdag morgen.

– Det har vært en sum av mange årsaker. Jeg har vært lenge i Stabæk og blitt veldig glad i denne klubben, sier Olsen til VG.

– Noen ganger er det sånn at man føler at hvis man først skal prøve noe nytt, så må man ta muligheten. Jeg følte at timingen var riktig nå.

41-åringen, som har vært i Stabæk siden 1998, forlater norsk fotball til fordel for Danmark og blir sportssjef i Aalborg.

Han begynner i sin nye jobb 1. april.

– Nå er det opp til meg å levere og da vil det kanskje åpne seg noen nye muligheter nedover på kontinentet. Først og fremst er Aalborg en stor og fin klubb med mange fine mennesker og jeg synes det virker som et spennende prosjekt å være med på, sier han.

Danske Ekstra Bladet meldte i forrige uke at Olsen ville overta som sportssjef i Aalborg.

Olsen sier selv han har vært i dialog med den danske klubben i en lengre periode, men bestemte seg først for å ta jobben tidlig denne uken.

Nå er han trygg på at han forlater Stabæk i trygge hender og mener klubben er godt rustet både sportslig og organisatorisk for årene som kommer.

– Det er rart å forlate Stabæk uansett tidspunkt for meg. Det er mye følelser involvert i det, sier han.

