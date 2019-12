JUBILEUM: Ole Gunnar Solskjær har vært Manchester United-manager i ett år. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

United-stjerne hyller Solskjær-effekten: – Håper han blir i mange, mange år

MANCHESTER (VG) Det er nøyaktig ett år siden Ole Gunnar Solskjær (46) ble ansatt som midlertidig manager i Manchester United. Andreas Pereira (23) forteller hvilken påvirkning nordmannen har hatt i klubben.

På formiddagen den 19. desember 2018 ble Solskjær offentliggjort som ny midlertidig manager for klubben i sitt hjerte. Sent på kvelden ble han sneket inn på The Lowry Hotel i Manchester sammen med agent Jim Solbakken.

Ett år senere har nordmannen akkurat sikret en plass i ligacupens semifinale, takket være 3–0 over Colchester onsdag kveld, i det som var hans 28. seier på 54 kamper i sjefsstolen, som han overtok på permanent basis i slutten av mars. 13 kamper har endt uavgjort, 13 har endt med tap.

Om ikke effekten på resultatene har vært eventyrlig, så har nordmannens påvirkning vært merkbar, forteller midtbanespilleren Andreas Pereira i pressesonen på Old Trafford.

– Vi har utviklet oss mye. Mentalt er vi mer tålmodige, vi jobber mer for hverandre, og vi har mer selvtillit på banen, sier 23-åringen i forbindelse med Solskjærs jubileum.

– Vi spiller fullt og helt på United-måten, med kontringer. Vi er veldig direkte, og manageren har spilt en enorm rolle for det. Forhåpentligvis kan vi holde det gående. Jeg håper han blir i mange, mange år, fortsetter Pereira, som også personlig har satt pris på å ha Solskjær som sjef:

– Han har hjulpet meg mye. Manageren og støtteapparatet hans har hjulpet meg. Jeg har vokst som spiller. Særlig mentalt er jeg mye sterkere enn forrige sesong.

LIKER SJEFEN: Andreas Pereira hyller forvandlingen under Ole Gunnar Solskjær. Foto: Phil Oldham / PA Images

Solskjærs «ettårsdag» var et naturlig tema på kristiansunderens pressekonferanse onsdag kveld.

– Vi er på et godt sted. Vi har momentum. Vi har tatt steg fremover. Noen ganger tar man et lite steg tilbake, men hvis du ser på prestasjonene og resultatene i det siste, så har vi vunnet seks og spilt tre uavgjort på de ti siste kampene og scoret masse mål. Vi er på riktig spor, sier han.

– Er United i en bedre posisjon nå enn for 12 måneder siden?

– Jeg er ikke riktig mann til å svare på det. Forhåpentligvis fortsetter vi å forbedre oss. Hvis du ser på tabellen og poengene våre, er det veldig likt forrige sesong, men det er en avgjørelse vi har tatt å gjenoppbygge klubben. Vi er en yngre, mer proaktiv og mer sulten tropp. Vi har den yngste troppen i Premier League. Det er en fryd å jobbe med dem, sier Solskjær.

