Solskjær måtte le av ny Pogba-smell: – Av alle ting

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) begynner å få dårlig tid hvis han skal holde det han lovet om Paul Pogba (26).

Manchester United-manageren har sagt at franskmannen kom til å være tilbake i spill i desember, men over halvveis ut i måneden er det fortsatt ingen tegn til ham i kamptroppen.

Superstjernen har på grunn av en ankelskade ikke spilt siden den 30. september. Han var på rehabilitering i Dubai og Miami frem til han returnerte til Manchester i slutten av november.

De siste ukene har pressen brukt hver eneste mulighet til å spørre om Pogba nærmer seg et comeback, men Solskjærs svar har tydet på at 26-åringen fortsatt er et stykke unna. På pressekonferansen i forkant av onsdagens ligacup-kvartfinale mot Colchester ble stjernen nok en gang et tema.

Etter at en journalist spurte om Pogba og bemerket at «han har vært tilbake i Manchester en stund nå, men det virker ikke som han nærmer seg å spille», måtte Solskjær bare le. Det vil seg nemlig ikke for den verdifulle midtbanespilleren.

– Han … av alle ting, så har han blitt syk nå. Han har vært ute i tre dager. Det er ikke gunstig. Det har nok satt ham tilbake ganske mye, sier Solskjær, vel vitende om at jo lengre Pogba er ute, desto større blir spekulasjonene om hva som egentlig feiler spilleren som i sommer ytret sitt ønske om å forlate klubben.

På spørsmål om han bygger sitt United med eller uten Pogba i bakhodet, svarer Solskjær:

– Som jeg har sagt så mange ganger, så er Pogba en topp, topp spiller som vi ønsker skal spille sin beste fotball i Manchester United. Vi må bare få ham frisk til kamp. Det kan være en halvtime, 45, 60 eller 90 minutter i den første kampen, hvem vet? Vi jobber hardt for å få ham tilbake, men nå er han syk.

– Hvor annerledes tror du denne sesongen ville sett ut hvis han var frisk?

– Vi kan snakke om Paul hele dagen. I kamper som mot Everton, hvor du kanskje mangler den siste kreative pasningen, så er det en kvalitet han har som få midtbanespillere i verden har. Det ville vært fantastisk å få ham tilbake, sier Solskjær.

Så spørs det om det blir i 2019 eller 2020. Etter onsdagens kamp i ligacupen gjenstår det kun tre seriekamper før året er omme: Borte mot Watford (22.), hjemme mot Newcastle (26.) og borte mot Burnley (28.).

