VIL FYLLE STADION: NFF-president Terje Svendsen mener det må være mulig å finne løsninger som åpner for publikum på tribunen i eliteserien i år. Foto: Solstad, Fredrik

Fotballforbundet ber om ny corona-oppmykning

Publikum på tribunen i eliteserien, sommercuper i barnefotballen og vanlig trening med nærkontakt blant voksne breddefotballspillere: Norges Fotballforbund (NFF) forventer en formidabel corona-oppmykning fra regjeringen denne uken.

Nå nettopp

Bakgrunnen for «kravet» er situasjonen i Danmark de siste ukene: Der ble barne- og breddefotballen åpnet for fullt på mandag.

Det betyr at voksne i Danmark nå kan spille fotballkamper i lavere divisjoner, gitt at man følger et regelverk for smittevern. Barn og unge får også lov til å spille kamper igjen.

I Norge kan barn i dag trene med nærkontakt, mens det er forbudt for alle over 20 år. Ingen kan spille fotballkamper.

– Vi merker presset og forventningene fra nesten 400.000 spillere: De vil komme i gang med kamper og skikkelig trening igjen. I Danmark har man åpnet opp fullstendig for fotball. Smittesituasjonen er ganske lik den i Norge, så muligheten bør være til stede også her, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Han får støtte av NFF-direktør Alf Hansen, som håper barnefotballen får grønt lys til å spille kamper allerede neste uke, men senest 1. juli:

– Det går riktig vei i Danmark. Da er det ingen argumenter som ikke tilsier at vi skal gjøre det samme i Norge, sier Hansen

Samtidig som fotballforbundet ber om åpning for både seniorer og unge, så settes også toppfotballen på kartet igjen:

16. juni sparkes årets eliteseriesesong i gang, men uten publikum på tribunen. I Danmark er det imidlertid et politisk press for at tilskuerne skal få gå på kamp. Og nå anmoder også fotballpresident Terje Svendsen om at myndighetene vurderer publikum på toppkamper i Norge:

– La meg ta et eksempel: På Lerkendal er det 21.000 seter. Det er sikkert 20 innganger der publikum kan loses inn og ut av stadion. Det må være mulig å finne løsninger som ivaretar smittevernfaglige hensyn, mener Svendsen.

Underveis i intervjuet med VG understreker han gang på gang hvordan økonomi og aktivitet henger sammen i norsk fotball: Jo fortere man kommer i gang med en normalsituasjon, jo mindre trenger idretten i krisepakker fra myndighetene.

I øyeblikket blør idretten økonomisk, hevdes det. NFF ber blant annet om at tapte inntekter knyttet til toppfotballkamper må kompenseres. Det handler blant annet om VIP-arrangementer og andre markedsinntekter.

– Billettsalg utgjør bare syv prosent av inntektene i eliteserien, sier Svendsen.

VG kontaktet på tirsdag Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar i forbindelse med denne saken. De henviste imidlertid til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet ba deretter VG kontakte Helse- og omsorgsdepartementet.

TAUS: Kulturminister Abid Raja (V). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Deretter, onsdag, ga Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om at Kulturdepartementet nå behandlet henvendelsen om en kommentar. Onsdag kveld hadde kulturminister Abid Raja fortsatt ikke kommentert saken.

Terje Svendsen opplevde dialogen med den politiske ledelsen som bedre tidlig i coronakrisen enn hva den er for øyeblikket.

– Vi er spent på hva som måtte komme fremover. Akkurat nå føler vi at vi befinner oss i et vakuum. Andre land som har tilsvarende utfordringer som Norge åpner opp, mens vi henger etter. Aktivitet og økonomi i norsk fotball et tett knyttet til hverandre, understreker Svendsen.

Publisert: 10.06.20 kl. 22:19

