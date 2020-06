KLAR FOR ELITEN: Aalesund-trener Lars Bohinen (t.h.) og assistenttrener Andrea Loberto (t.v.) i cupkampen mot Molde på Color Line Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Eliteserie-ferskingene reagerer på mulig handikap: – Slår veldig uheldig ut

Nyopprykkede Aalesund og Start frykter at de går glipp av flere millioner kroner hver – fordi corona-kompensasjonen tar utgangspunkt i fjorårets inntekter, og ikke årets budsjett.

Oppdatert nå nettopp

I 2019 spilte de to klubbene i Obosligaen, der inntektene er betydelig lavere enn i Eliteserien. Det samme gjelder Sandefjord.

– Inntektene våre er 20 prosent høyere i Eliteserien enn i Obosligaen, så dette vil slå markant ut økonomisk. Dette slår veldig uheldig ut for lagene som har rykket opp, sier Aalesund-direktør Geir S. Vik, som forteller at kompensasjonsordningen «i høyeste grad» er tema hos dem.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi har full forståelse for at det er utfordrende å lage pakker som dekker enhver eventualitet, men vi tre får helt andre forutsetninger enn de andre klubbene, sier han.

Stor usikkerhet

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) sier at han forstår bekymringen – og han skisserer en løsning for klubbene senere i denne artikkelen.

Geir S. Vik påpeker at Aalesunds budsjett er nesten 20 millioner kroner høyere i Eliteserien enn i Obosligaen.

– Hvor mye kan dere tape på det?

– Jeg har ikke finregnet på det. Vi kjenner ikke hele innretninger på kompensasjonsordningen, og vi vet heller ikke hvor mange måneder vi blir kompensasjonsberettiget. Men det blir flere millioner i avvik.

AAFK-DIREKTØR: Geir S. Vik etter oppgjøret mot Raufoss på Color Line Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland jublet da kultur og likestillingsminister Abid Raja (V) åpnet for at klubbene kan søke om å få kompensert 70 prosent av fjorårets netto billett- og arrangementsinntekter.

Nå er han selv usikker på om klubbene kan søke om kompensasjon med bakgrunn i årets budsjett eller fjorårets regnskap. Han sier at alle klubbene dessuten er spent på retningslinjene, og på hva man egentlig kan få kompensert som «kampdaginntekter».

Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett, og fatte vedtak i slutten av juni.

les også Dortmund-stjerner straffet for corona-brudd: – En vits!

– Jeg forstår godt bekymringen for de nyopprykkede klubbene, som selvsagt har budsjettert med et annet inntektsnivå denne sesongen sammenlignet med tidligere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja til VG.

Han sier at han allerede har varslet Stortinget om at han vi vil gjøre flere justeringer i ordningen, slik at flere inntekter omfattes.

TROR PÅ LØSNING: Kulturminister Abid Raja etter møtet med Odd-leder Einar Håndlykken i slutten av april. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Budsjetterte inntekter fra tilsvarende arrangement i fjor vil ligge grunn, men der det ikke har vært tilsvarende arrangement tidligere vil man se på budsjett for arrangementet i år, sier Raja, og fortsetter:

– I disse klubbenes tilfelle vil man kunne ta høyde for at de ikke har tilsvarende arrangement i år når de nå skal spille i Eliteserien, som de hadde i fjor da de spilte på lavere divisjonsnivå. Dette er vi kjent med, og vil har til hensikt at også disse klubbenes potensielle inntekter skal kunne komme inn under ordningen, etter konkret begrunnet og dokumentert søknad.

Også i Start er man redd for at «ferskingene» får et handikap.

– Det er to forskjellige verdener, sier Start-leder Christopher MacConnacher om inntektene i Eliteserien og Obosligaen.

MacConnacher anslår at Start kan føle seg «snytt» for i overkant av to millioner kroner, hvis det er fjorårets tall som skal brukes.

– Vi håper og tror at fornuften vil seire, og at det kommer en ny ordning. Dette handler om den solidariteten og rettferdigheten vi skal ha i Norge, sier MacConnacher.

Styreleder Gunnar Bjønness i Sandefjord Fotball AS sier at det blir «feil for oss» om man skal ta utgangspunkt i inntektene klubben hadde i Obosligaen.

– Men jeg skjønner at det er mange hensyn å ta, sier han.

Publisert: 07.06.20 kl. 16:43 Oppdatert: 07.06.20 kl. 17:01

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Mer om Eliteserien OBOS-ligaen

Fra andre aviser