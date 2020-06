SIGNERTE: Branns sportssjef Rune Soltvedt (t.v) og Vegard Forren avbildet i forbindelse med at 32-åringen har skrevet under en kontrakt med bergensklubben. Foto: Brann.no

Vegard Forren har signert for Brann: – Et stolt øyeblikk

Den 32-årige midtstopperen har skrevet under en kontrakt med bergensklubben ut 2020.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Brann på sin hjemmeside tirsdag kveld.

– Det er en fantastisk følelse å signere for Brann. Det er et stolt øyeblikk for meg å få muligheten i en så stor klubb, sier Forren i pressemeldingen.

Midtstopperen gjennomførte den medisinske testen tirsdag og har signert en kontrakt som strekker seg ut 2020 – noe VG meldte omlag 40 minutter før bekreftelsen kom.

– Bergen er en fantastisk fotballby, og det er en drøm å få spille foran Brann-fansen når det åpnes opp for publikum igjen, sier 32-åringen.

Branns sportslige leder Rune Soltvedt sier det føles godt å få avtalen på plass.

– Forren er en av Eliteseriens beste midtstoppere, og vi er sikker på at han vil bidra til å løfte laget, sier sportssjefen i pressemeldingen.

Brann opplyser at hverken Soltvedt eller Forren vil være tilgjengelig for pressen tirsdag kveld, men de vil stille til en fellesseanse sammen med den nysignerte Brann-keeperen Ali Ahmada etter trening onsdag 10. juni.

Landet i Bergen i kveld

Vegard Forren er på plass i Bergen. Han landet på Flesland med kveldsflyet fra Molde tirsdag kveld og ble møtt av et lite pressekorps på flyplassen.

– Nå handler det om forhåpentligvis om å få på plass en avtale, sa 32-åringen da han landet på Flesland.

– Jeg tror det har vært ganske tydelig at det har vært interessant, sier han videre på spørsmål om Brann var førstevalget.

32-åringen og hans rådgiver Sverre Mauseth dro videre fra Flesland for å treffe Brann-sportssjef Soltvedt.

Fridde til Brann

Da Forren stilte opp i Eurosport-podcasten «Spillerrådet» nylig snakket han varmt om bergensklubben.

– I mitt hode er Brann og Vegard Forren en perfekt match, sa Forren i podcasten.

– Jeg liker tanken om å spille kamper for Brann, og 30 kamper på under fem måneder passer meg godt. Brann er en kjempeklubb. Presset som ligger der er noe jeg tenker passer meg utmerket. Jeg har jo lyst til å vise absolutt alle der ute at jeg har mye å bidra med og fortsatt mange år igjen. Det overskuddet og den energien jeg sitter med nå, tenker jeg passer Bergen og Brann. Hvem vet? Er det en mulighet er i hvert fall jeg åpen, sa han videre.

Det var mandag 25. mai at Forren sto frem og innrømmet gamblingproblemer og at han har tatt ut penger fra botkassen til spillergruppen i Molde, hvor han selv har vært botsjef og styrt kontoen hvor pengene samles inn.

Torsdag samme uke ble det kjent at midtstopperen og klubben var blitt enige om å terminere kontrakten hans.

Publisert: 09.06.20 kl. 22:26 Oppdatert: 09.06.20 kl. 23:11

