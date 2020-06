SJEFER: Ole Gunnar Solskjær og José Mourinho, her fra det første oppgjøret mellom lagene på Old Trafford, møttes igjen i London fredag kveld. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Mener Mourinho avslørte Solskjærs svakhet: – Et stort problem

Tottenham-manager José Mourinho sier at han bevisst utnyttet en klar svakhet hos Manchester United. Han får støtte fra VGs fotballekspert, Kai Bardal.

– Vi ga dem muligheten til å gjøre det jeg synes de ikke er veldig gode til, nemlig å ha ballen og spille mot et organisert forsvar, røper Mourinho etter 1–1-kampen i London fredag kveld.

Portugiseren senket laget sitt dypere i banen og tvang dermed Manchester United til å spille seg ut bakfra. Det er ikke Ole Gunnar Solskjærs lag veldig komfortabel med.

Allerede ved nyttår skrev VGs fotballekspert om Uniteds åpenbare problemer mot etablert forsvar. Et halvt år senere er det ikke mye bedring å se, mener Bardal.

Spesielt midtbaneduoen Scott McTominay og Fred blir pekt på som et problem i denne fasen av spillet, og at Manchester United slet med å finne rom mellom Tottenham-spillerne.

– De tekniske begrensingene deres kommer enda bedre frem når de har en enorm spiller (Bruno Fernandes) foran seg, men ikke klarer å få ballen dit. Det er et stort problem for Solskjær, sier Bardal.

BEST UTEN BALL: Scott McTominay og Fred samarbeider om å takle Erik Lamela. Foto: GLYN KIRK / NMC / AFP POOL / AFP POOL

Advarer Solskjær

Samtidig roser han José Mourinhos taktiske tilnærming. Steven Bergwijn var pliktoppfyllende i sin jobb med å følge offensive Luke Shaw, og samtidig utnyttet Tottenham rommet backen etterlot seg.

– United slet med sin defensive struktur, slår Bardal fast.

Han får støtte fra United-legenden Ryan Giggs

– Det var definitivt riktig taktikk fra Mourinho å angripe ned høyresiden. Når backen går så høyt og bredt, eksponerer det Lindelöf og Maguire, sier waliseren.

Giggs kommer med en advarsel til Solskjær.

– Når man spiller mot lag på Old Trafford, kommer de til å se etter kontringer og man må være forsiktig med det.

REDNINGSMANN: Paul Pogba viste med sitt innhopp at han kan bli en viktig mann i jakten på Champions League-spill til høsten. Foto: MATTHEW CHILDS / POOL

Bardal sier at Mourinhos menn kom i en lav 4–4–2-formasjon, og at manglende kvalitet i oppbyggingen er mye av årsaken til at United ikke klarer å bryte ned dette.

– Angrepsrekken, med Fernandes bak seg, kan gjøre mye selv, men fikk sjelden ballen med gode betingelser. Solskjær ikke gode nok enkeltspillere i alle posisjonene og angrepsspillet mangler struktur, sier han.

Dette kan være løsningen

Etter en time ble Paul Pogba byttet inn for Fred. Da skjedde det noe med Manchester United. I sin analysespalte skriver Kai Bardal at dette kan være løsningen for Manchester United.

Også i TV 2s Premier League-studio ble franskmannen trukket frem som en katalysator i United-laget.

– Det var et innhopp som bør gi ham startplass i neste kamp. Nå kom han inn og tok tak, og viste med kroppspråket sitt, med pasningene sine og duellstyrken sin at han hadde tenkt å spille seg til en plass, sa Brede Hangeland like etter kampslutt.

Pogba kom inn og reddet ett poeng:

Hangeland mener at rytmen i angrepsspillet til United ble betydelig bedre med Pogba på banen.

– Dette er noe United-fansen kanskje kan glede seg til, sier han, og viser situasjonen hvor Martial fikk en gigantsjanse, som kun ble hindret av en aldeles strålende redning fra Hugo Lloris.

Bardal sier at det også er svakheter med å ha både Pogba og Fernandes på banen samtidig, og at det er en fare for at midtbanen ikke blir perfekt balansert.

– Men kvalitetene hans gjør det enklere for Fernandes likevel, spesielt mot lag som forsvarer så lavt som Tottenham, sier han.

