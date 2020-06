MISFORNØYD: Sarpsborg 08-spiller Anton Saletros sparker hardt mot det russiske fotballforbundet etter fredagens skandalekamp mellom Rostov og Sotsji. Foto: AP Photo/VG

Rostov-utlånte Saletros om «skandalekampen»: – Veldig synd

MJØNDALEN (VG) Sarpsborgs lånesoldat Anton Saletros (24) fikk se lagkameratene fra russiske Rostov tape 1–10 for Sotsji fredag. Han er svært lite imponert over hvordan det russiske fotballforbundet løste situasjonen.

– De er så nære Champions League-plass, og så må de dra dit og spille med juniorlaget, det er ikke noen hyggelig forutsetning. Det er ingen glade miner der nå akkurat, sier Saletros til VG etter eliteseriekampen mot Mjøndalen lørdag kveld.

Svensken er opprinnelig Rostov-spiller, men er på utlån til Sarpsborg 08 frem til 31. juli.

Kampen mellom Rostov og Sotsji fredag var den første i Russland siden coronautbruddet satte en stopper for de fleste fotballigaene rundt om i verden, og en svært viktig en for Rostov sin del med tanke på kampen om 3.-plassen som gir kvalifisering til Champions League.

Men noen dager før kampen skal seks av spillerne til Rostov ha testet positivt for covid-19, deriblant norske Mathias Normann, og hele laget satt i karantene. Russiske Premier League nektet dog å utsette kampen mot Sotsji, og Rostov var tvunget til å sende juniorlaget. Det endte som det måtte: 1–10.

– Hvis smittetilfeller under en global pandemi ikke er å regne som «force majeure», så vet jeg ikke hva som skal til. Krig, kanskje, sa en svært misfornøyd Rostov-trener Valerij Karpin etter kampen ifølge NTB.

Det var faktisk Rostov som tok ledelsen i kampen etter bare ett minutt, men bortelagets 17 år gamle keeper Denis Popov måtte til slutt hente 10 baller ut av nettet. Utrolig nok ble likevel Popov kåret til banens beste etter 15 redninger, deriblant en strafferedning.

– Det er selvsagt et leit resultat, men det er sterkt av ungguttene å score mål i alle fall. De gjorde det med all heder, sier Saletros.

HYLLER UNGGUTTENE: Saletros, her for AIK mot Celtic i Europa League i fjor, synes det er sterkt av U17-laget å «bare» slippe inn 10 mål. Sotsji hadde nemlig hele 21 (!) skudd på mål, og hadde ballen 80 prosent av tiden. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

Men det hjelper lite når Rostov nå står med negativt tall som målforskjell, og tre poeng bak Krasnodar på plassen over. Saletros sier han har pratet med lagkameratene i Russland, som er svært lite fornøyde med situasjonen.

– I mitt hode burde de flyttet kampen. Det samme skjedde med Dynamo Dresden i Tyskland, og de kampene ble flyttet. Det burde de gjort her også. For oss som kjemper om Champions League-plass så er det veldig synd at vi taper 1–10, sier han.

– Er du redd for at det samme kan skje i Norge?

– Jeg håper at forbundet her løser det mye bedre om det skulle skje, enn hvordan de har løst det der.

GUTTER MOT MENN: Rostov-spiller Dani Khromov (17) hadde lite å stille opp med mot Sotsji-spiller Gilbert Imbula (27). Foto: AP

Svensken er som nevnt Sarpsborg 08-spiller frem til 31. juli, og har ikke hørt noe mer fra Rostov om situasjonen rundt låneovergangen.

Men 08-trener Mikael Stahre er i alle fall klar på hva han ønsker.

– Mitt spontane svar: Ja, selvsagt. Han er en dyktig spiller, men det er ikke opp til meg. Han har betydd mye for oss i denne perioden, sier han.

Svensken er heller ikke spesielt bekymret for at vi skal oppleve at Rosenborg, Brann eller Start må sende G17-laget til Eliteseriekamp på grunn av corona denne sesongen.

– Det kjennes veldig langt borte, sier han.

