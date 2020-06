Dønnum etter Vålerenga-opptur: – Jeg klarte ikke å se på

VALLE (VG) (Vålerenga-Viking 2–1) Dag-Eilev Fagermo (53) og Vålerenga har rotet bort ledelsen to ganger denne sesongen. Lørdag gjorde klubben det igjen. Men «Enga» vant til slutt.

Fem minutter før slutt dukket innbytter Deyver Vega opp og hamret inn 2–1-seiersmålet for Vålerenga – mot spillets gang.

For Viking fortsetter dermed den dystre sesongstarten. Stavanger-klubben, som overrasket med femteplass i fjor, står med kun ett poeng på fire kamper.

– Jeg klarte ikke å se på de siste minuttene en gang, men det var deilig med tre poeng, sier Vålerengas Aron Dønnum til VG etter kampslutt om den nervepirrende avslutningen.

– Vi henger i tauene på 1-1, så var det fantastisk deilig da Vega satte inn vinnermålet. Vi viste vinnervilje da vi hevet oss de siste ti minuttene, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation.

For Vålerenga slet i andre omgang, og var lenge presset tilbake av et Viking-lag som tilsynelatende hadde friskere bein. Vålerenga hadde levert en god første omgang, men falt igjen litt nedpå i andre omgang.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg synes vi kan drepe kampen tidligere. Vi fikk et straffespark som vi burde satt, men heldigvis får vi med oss tre poeng, sier Dønnum.

Veton Berisha noterte seg for en målgivende pasning på Vikings mål, men angriperen er klar på at måten de to baklengsmålene kom var for dårlig av Viking-laget.

– Det er for dårlig av oss. Vi gjør en god andreomgang, men vi slipper inn to dødballmål. Det er en gjenganger at vi slipper inn slike mål. Vi må "steppe opp", for det er en gjengager at vi slipper inn slike mål.

Viking-trener Bjarne Berntsen var godt fornøyd med spillet i andre omgang, men med et nytt tap står Viking altså med ett poeng etter fire kamper.

– Det er en veldig dårlig og en veldig skuffende start, sier Viking-treneren.

1-4 mot Odd i forrige runde var kanskje «bare» et arbeidsuhell for Fagermos menn – eller var det det?

Vålerenga ledet 1–0 både mot Stabæk (2–2) og mot Odd (1–4).

I lørdagens kveldsmøte med Viking, i en sommervarm hovedstad, var det lenge et godt Vålerenga-lag som gjorde jobben, og som attpåtil leverte tidvis småfiks angrepsfotball.

1–0: Matthías Vilhjálmsson har gitt Vålerenga ledelsen på Intility. Foto: Annika Byrde

Men som mot Odd sist sa det «stopp». Viking har ikke imponert noen så langt i år, men kom tilbake og fikk 1–1 etter et mønsterangrep.

Før Oslo-klubben snudde igjen.

Vålerenga åpnet godt, med fine detaljer fra startdebutant Osame Sahraoui, midtbanesmartness fra Fredrik Oldrup Jensen og offensive klyv fra backen Samiel Adekugbe – med mer.

Matthías Vilhjálmssons 1-0 var en klassisk goalgetter-stuss, der Ylldren Ibrahimaj var sjanseløs mot islendingen i luftrommet.

Situasjonen oppsto etter en deilig sprint fra Aron Dønnum. Viking-back Rolf Daniel Vikstøl betalte «parkeringsboten» med et gult kort, før Herolind Shalas venstrefot prikket frisparket på Vilhjálmssons hode.

Det var islendingens tredje mål på fire starter, og det første for sesongen som ikke ble satt inn fra straffemerket.

Fullt så heldig var han ikke da han kunne økt til 2–0, fra nettopp straffemerket. Keeper Iven Austbø vant duellen. Kanskje like greit, vil noen mene, siden straffesparket så billig ut.

Viking-forsvarer Axel Andrésson hadde armen «limt» til kroppen da innlegget traff ham – og dommer Espen Andreas Eskås dømte for hands.

– Det blir veldig vanskelig å være forsvarsspiller hvis det skal være straffespark, kommenterte Tor Ole Skullerud på TVNorge.

Eskås innrømte etter kampslutt at straffen ble litt vel streng.

– Jeg opplevde det som å være en straffbar hands. Etter å ha sett bildene i ettertid, kan man vel konkludere med at det var veldig strengt. Armen er i en mye mer naturlig posisjon enn jeg oppfattet, så da hadde det vært riktig med corner, sier han til VG.

Viking-trener Bjarne Berntsen omtalte det som en håpløs straffe, og var også kritisk til at Herolind Shala ikke fikk sitt andre gule etter en etterslenger like før pause. Vålerenga valgte å ta av Shala i pausen.

Eskås sier til VG at han vurderte situasjonen til å være et frispark, men ikke noe mer enn det, men legger til at han ikke har studert den nøye nok til å konkludere om det burde vært et andre gult kort for Vålerenga-spilleren.

