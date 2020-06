Hat trick-helten krever 10 på børsen etter vill målfest

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Aalesund 7–2) AaFK må reise ydmyket tilbake til Sunnmøre. Amahl Pellegrino (30) og Kristiansund lekte med fylkesnaboen søndag kveld.

– Hvis jeg ikke får 10 nå, får jeg vel aldri 10? sier Amahl Pellegrino om egen børskarakter.

Kantspilleren var ustoppelig for vertene og sto for tre av kveldens scoringer – hans andre hat trick i karrieren. Det forrige kom mot Viking forrige sesong.

Spesielt hans tredje scoring – da han på sikkert vis skrudde ballen i det lengste hjørnet fra utenfor 16-meteren – har blitt hyllet. Lagkamerat Dan Peter Ulvestad var sikker på at ballen kom til å gå inn allerede før skuddet var gått.

– Jeg har en fin skuddfot, og skal ikke si så mye mer enn det. Jeg er en målscorer. Sett meg opp i de posisjonene, så skal det være mål sju av ti ganger. Dere har sett det før, og det er ikke siste gang dere ser det, smiler 30-åringen.

– Hvor mange mål kan du score i år?

– Jeg har mål om å score 20 pluss.

Lars Bohinen og AaFK har sluppet inn elleve mål på to kamper i Eliteserien. Kristiansund stoppet ikke før de hadde satt syv avslutninger i mål bak Andreas Lie.

– Det er fryktelig stygt og en forferdelig opplevelse for vår del, sier keeperen etter nederlaget.

STRÅLTE: Amahl Pellegrino holdt lekestue med Kristiansund-forsvaret. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Scoringsbonanza

Første omgang hadde nok underholdning for en kamp. AaFK tok en heldig ledelse da Pål Erik Ulvestads rygg styrte et innlegg fra Simen Bolkan Nordli i eget nett.

Kristiansund svarte først ved fjorårets toppscorer i klubben, Pellegrino. Et smart, innøvd cornertrekk endte opp hos spissen, som var iskald i avslutningsøyeblikket.

Deretter fulgte kveldens godbit i nordmørsbyen. «Århundrets mål» runget ut over stadionanlegget fra en noe partisk speaker. Men det var ingenting å si på kvaliteten på målet. Pellegrino fant Liridon Kalludra bakerst i feltet og han nølte ikke. Midtbanespilleren banket til på hel volley og det suste i nettmaskene bak Lie.

I løpet av to minutter kom både 3–1 og 3–2. Først styrte Pellegrino inn sitt andre for kvelden, før Hólmbert Fridjónsson scoret sitt første mål for sesongen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var full av lovord om Pellegrino etter kampen.

– Jeg har sagt det lenge: Du skal lete lenge for å finne en spiller som er bedre i den posisjonen. Han er giftig gang på gang, skryter han.

Michelsen var imidlertid først og fremst opptatt av å rose kollektivet, og håper at kampen vil bli husket som en Kristiansund var god i og ikke en Aalesunds var dårlig i.

– Jeg håper KBK kan få litt skryt også, for det fortjener disse guttene her. Det er litt av noen mål vi scorer også. Det er kremmerhus på kremmerhus – og det er ikke hverdagskost. Det var dagen i dag.

Ydmyket AaFK

Men scoringsfesten var ikke over. Etter pause var det riktignok Kristiansund som sto for all underholdningen.

I løpet av fem minutter scoret de tre nye mål.

Først curlet debutant Amin Askar inn et frispark i krysset. Deretter var det Pellegrinos tur for tredje gang for kvelden.

Keeperens utspark gikk hele veien til spissen som på lekkert vis skrudde ballen i lengste hjørne fra hjørnet av 16-meteren.

– Verdensklasse! konstaterte Bernt Hulsker i Eurosports studio.

Etter 68 minutter, fem minutter etter Askars frisparkmål, satte Sondre Sørli inn kveldens sjette. Han danset seg gjennom forsvaret og satte ballen enkelt inn.

Ydmykelsen var allerede komplett, men før kampen var over kom Bendik Bye seg også på scoringslista.

I neste serierunde tar AaFK imot Brann hjemme, mens Kristiansund skal lengst sør langs kysten for å møte Haugesund. Kampene spilles førstkommende onsdag.

PS: Amahl Pellegrino fikk for ordens skyld 9 på VG-børsen.

