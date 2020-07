GODE BUSSER: Jürgen Klopp og Sadio Mané etter Champions League-kampen mot angrepspillerens gamle klubb, Red Bull Salzburg. Foto: Kerstin Joensson / AP

Jürgen Klopp: Tok feil av Mané

Jürgen Klopp fikk definitivt ikke noe godt førsteinntrykk av Sadio Mané. Nå hyller Liverpool-manageren uhemmet sin venstreving.

Nå nettopp

Lørdag møter ligamesteren Burnley til god, gammel «tippekamptid», og på en pressekonferanse tidligere i uken ble tyskeren spurt om 28-åringen fra Senegal.

– Dette laget har tatt massive steg de siste tre årene. Det fungerer bare fordi vi tar nye steg hvert år, og Sadio er et godt eksempel på det.

– Jeg husker denne utrolig talentfulle gutten vi kunne hente fra Southampton, med enestående ferdigheter, men litt varierende i prestasjonene, fortsatte Klopp - og kom inn på prisen, som ifølge ulike kilder lå på 420–430 millioner kroner i 2016.

– Det var trolig derfor så mange var usikre på om han var verdt pengene. Vi var 100 prosent sikre på at han var det.

Klopp mener at Sadio Mané ble voksen i Liverpool, og at det var klart at han ville få en så utrolig karrière.

– Han hjelper oss enormt, han er en komplett spiller, som jobber hardt både offensivt og defensivt.

– Han var en god spiller da han kom, nå er han en verdensklassespiller, sa Liverpool-sjefen på sin pressekonferanse.

Men Jürgen Klopp har ikke alltid hatt et godt inntrykk av Sadio Mané. I en dokumentar som kom i vår, forteller han at han tok feil av spilleren da de møttes for første gang. Klopp var trener i Borussia Dortmund, Mané spilte for «Haaland-klubben» Red Bull Salzburg. Foran den bebrillede tyskeren satt en kar med blond stripe i håret og capsen på snei.

– Han så ut som en rapper som nettopp hadde startet opp. Jeg tenkte at «dette har jeg ikke tid til».

Men da Klopp fulgte Manés videre karriere i Southampton (2014–2016), ble han overbevist om at det var en kar å satse på.

I mars 2016 spilte Mané hovedrollen da Southampton snudde 0–2 til 3–2 mot nettopp Liverpool på St. Mary’s. Noen måneder senere «tømte» Liverpool sparebøssa for å sikre seg angrepsspilleren.

Med 3–1-bortetriumfen over Brighton på onsdag tok Liverpool et skritt videre i sin kamp for å overgå Manchester Citys Premier League-poengrekord på 100. Den ferske ligamesteren har før dagens match 92 poeng, og det er fire kamper igjen av ligasesongen.

Mohamed Salahs to mål var et bevis på at han jakter på toppscorertittelen. Egypteren står med 19 mål, hvilket er tre bak ledende Jamie Vardy.

Burnley er med i den jevne kampen om Europa League-plass med tre seirer på fem sommerkamper. Til tross for en del skader maktet Burnley-laget å utnytte West Hams skrøpelige sider på onsdag (1–0-seier).

Publisert: 11.07.20 kl. 12:09

