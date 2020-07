SISTE RBK-DANS: Eirik Horneland på benken før oppgjøret Bodø/Glimt på Lerkendal Stadion. Det ble hans siste kamp på RBK-benken. Foto: Ole Martin Wold

Trenertopp mener Rosenborg bør ta en realitetssjekk: – Alt blir regnet som mislykket

Rosenborg bør vurdere å senke ambisjonsnivået, mener Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening. Han får ikke støtte av VGs fotballekspert Kai Bardal.

Oppdatert nå nettopp

Den erfarne lederen i Norsk Fotballtrenerforening (NFT), interesseorganisasjonen for trenere på alle nivåer i norsk fotball, mener det er på tide å si fra til alle som setter «mislykket»-stempel på Eirik Horneland.

Horneland gikk nylig fra trenerjobben i RBK – etter at partene ble «enige om å avslutte samarbeidet». Rosenborg sto da med ett poeng etter tre kamper.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Nå er RBK på trenerjakt igjen.

– Trenerjobben i Rosenborg er, ved siden av å være landslagssjef, den mest krevende i norsk fotball. Mange har måttet gå før kontrakten går ut, og da er det vanskelig å si at det bare er treneren som ikke holder mål. Tiden er inne for å nyansere, mener Teddy Moen.

– Kanskje er det noe med selve kulturen, selve måten det drives på som gjør det vanskelig å være trener der, tillegger han.

KRITISK: Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Moen mener de sportslige ambisjonene i Rosenborg må vurderes på nytt.

– Alt blir regnet som mislykket. Klubben og omgivelsene bør gjøre en realitetssjekk. Er det mulig med så gode resultater – som Rosenborg leverte en periode – over lengre tid? Ingen klubber klarer det, kanskje med noen få unntak, sier han.

Rosenborg-topp Ivar Koteng reagerer slik på innspillet om å senke ambisjonsnivået på Lerkendal:

– Dette gjør jeg meg ingen tanker om. Teddy Moen må få mene det han vil om saken, sier styrelederen.

VGs FOTBALLEKSPERT: Kai Bardal.

VGs fotballekspert Kai Bardal stusser over Moens forslag.

– Ambisjonene er som de må være. Rosenborg er i en særstilling i Norge når det gjelder publikum og interesse. Det kommer av at de var fryktelig gode i en periode. Hvis man senker ambisjonsnivået, går man bort fra det klubben er, og det den symboliserer.

– Man bør heller se på hvorfor klubben ikke klarer å ansette riktig trener. Spør du meg, er det litt for lave ambisjoner. RBK har undervurdert hva som skal til. Idealet er Eggen-fotball og det gode angrepsspillet, men når det gjelder trenere, så er det nesten nok å ha spilt 4-3-3 for å bli aktuell, sier Bardal.

REKA OM RBK: Kjetil Rekdal (tv) intervjuer Eirik Horneland i Kristiansund i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal sier:

– Hvis RBK ønsker å ha selvbildet man hadde med 4-3-3 under Eggen, så kreves det bestemte ferdigheter i bestemte posisjoner. RBK har ikke de rette typene i dag.

les også Trondsen herjet og ble hånet – tar oppgjør med Stabæk-bruddet

Selv om Teddy Moen må innrømme at ressursene er størst i Trondheim, så mener han at trenerlivet blir vanskelig når det hvert år forventes seriegull og den gjeveste europacupen.

I en artikkel på Fotballtreneren, NFTs eget nettsted, sier Moen at det er feil å hevde at Horneland var feil mann til å trene RBK. Moen mener timingen for Hornelands ankomst ga ham et dårlig utgangspunkt for å lykkes.

Overfor VG peker Moen på at Horneland har skaffet seg solid erfaring i Haugesund, Norges Fotballforbund og Rosenborg. Han kan huke av i mange bokser, og det gjør ham til en veldig spennende trener, mener han.

– Dessverre har vi sett mange spennende trenere forsvinne ut i mørket, rett og slett fordi ett eller annet har skjedd. Det er jeg redd for her. Det heftes ved Eirik at oppholdet var «mislykket».

– Kan du peke på trenere som har forsvunnet?

– For å ta Rosenborg: Der måtte Kåre Ingebrigtsen gå før tiden. Før ham måtte Per Joar Hansen gå før tiden. Før ham måtte Jan Jönsson gå før tiden. Før ham var det Erik Hamrén, og han valgte å ta jobben som svensk landslagssjef. Per-Mathias Høgmo måtte ta en sykemeldingsperiode, og i hans fravær kom Knut Tørum, som også måtte gå før tiden.

Publisert: 07.07.20 kl. 10:46 Oppdatert: 07.07.20 kl. 11:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Strømsgodset 6 2 3 1 9 – 9 0 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser