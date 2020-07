Vålerenga tok sesongens første seier: – Gir oss selvtillit

VALLE (VG) (Vålerenga – Røa 2–0) Vålerenga tapte i serieåpningen, men innfridde favorittstempelet og vant det tettspilte Oslo-derbyet mot Røa.

– Det er fantastisk, de første tre poengene denne sesongen. Vi har ventet på denne sesongen så lenge, så det føles bra, og vi bør være fornøyde med hvordan vi spilte i dag, sier Dejana Stefanovic til VG etter kampslutt.

Den serbiske midtbanespilleren satte inn Vålerengas andre mål etter 71 minutter og avgjorde på sett og vis kampen.

– Inga (Ingibjörg Sigurdardottir) gjorde en fantastisk jobb. Jeg følte at den ville komme, så jeg fikk en liten berøring på den. Det var nok til å få den forbi keeperen. Jeg er glad, men jeg angrer mer på at jeg ikke scoret de andre to, sier Stefanovic.

Stefanovic la nesten på til 3–0 drøyt ti minutter senere, men klarte ikke å løfte ballen over Røa-keeper Linn-Mari Nilsen.

– Ja, jeg kan fremdeles ikke tro at jeg ikke scoret. Jeg scorer ofte på slike situasjoner på trening, men det var litt mangel på fokus, sier Stefanovic.

Vålerengas tre første poeng var svært kjærkomne.

– Det var veldig viktig for laget å vinne disse tre poengene. Vi hadde en tøff kamp i den første runden, og var litt uheldige med stanga og slikt. Denne seieren gir oss selvtillit, så nå er vi klare for neste kamp, sier Stefanovic.

Selve kampen ble preget av mange tette dueller og frispark.

– Mot Røå er det alltid slikt. De er et tøft lag, et hardtarbeidende lag, så vi forventet det. Vi startet hardt fra start av, og det tror jeg hjalp oss til å ta seieren, sier Stefanovic.

– Det var det vi hadde forestilt oss. Umiddelbart er det ingen kamp vi synes er veldig morsom å spille, så derfor er det også en veldig god seier for oss. Det viser at vi kan spille det fysiske spillet også når det kreves, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard.

Synne Jensen kom til Vålerenga i vinter etter å ha spilt for Røa i fjor, hvor hun ble nummer to på toppscorerlista i Toppserien med 16 mål på 22 kamper.

Foreløpig står den tidligere Wolfsburg-proffen uten scoring i årets sesong.

– Jeg har alltid lyst til å score mål. Det har jeg ikke gjort enda. Som lag hadde vi ikke den starten vi ønsket mot Sandviken, men jeg tror det vil komme seg jo mer kamper vi får spilt sammen, sier Jensen.

– Jeg synes vi kunne vært enda bedre offensivt med ball. Det blir litt individualistisk til tider, men det kommer seg.

– Nå fikk dere tatt sesongens første tre poeng i dag, hvordan tror du det kan gå med Vålerenga i år?

– Vi skal ta en kamp om gangen, men vi anser oss som gode nok til å kjempe i toppen. Vi har lyst til å være øverst.

– Gull altså?

– Ja. Det er et mål, men det er en tøff og jevn serie i år. Det blir vanskelig, men det er absolutt mulig.

Røa har hatt en tung start på sesongen med to tap og 0–3 i målforskjell, men «Mr. Røa», Geir Nordby, så positive ting fra laget sitt på Intilty Arena.

– Veldig fremgang for oss. Vi begynner å få litt mer struktur i det vi holder på med. Det er selvfølgelig brutalt å tape kamper, men sånn er det når vi skal bygge et lag. Vi taper fortjent. Vålerenga er gode og har solide spillere, men vi står ganske bra i perioder, sier Røa-trenerne til NRK.

Både Vålerenga og Røa tapte åpningsrunden i Toppserien, og for gulljagende Vålerenga var kun en seier godt nok i derbyet mellom øst og vest i Oslo.

De var også store favoritter før kampen, etter 4–0 seieren mot nettopp Røa i den siste treningskampen før seriestart for snaut to uker siden.

TOK LEDELSEN: Slik så det ut da Vålerenga scoret kampens første mål. Foto: Vidar Ruud

Hjemmelaget styrte også kampen fra start, men mot et godt organisert Røa slet de med å spille seg til nevneverdige sjanser den første halvtimen. Akkurat idet kampuret bikket 30 minutter kom de imidlertid seg til kampens første virkelige sjanse. Synne Jensen spilte fint gjennom spisskollega Njoya, som fra 16 meter prøvde å skyte forbi en utrusende Nilsen i Røa-målet.

Røa-keeperen fikk foten på ballen, men ballen gikk rett i hennes egen høyreback Frida Berg Lyshoel og i en høy bue over Nilsen, før den til slutt dalte ned i mål.

Et merkverdig mål, men uansett det viktige åpningsmålet for Vålerenga. Kampen åpnet seg også etter scoringen, og hjemmelaget hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen før pause.

Det lyktes de imidlertid ikke med, og dermed stod det 1–0 til pause.

Den andre omgangen startet også ganske sjansefattig, men det var to hjørnespark som på mange vis skulle avgjøre kampen halvveis i andre omgang. Røa fikk først en kjempesjanse da ballen lå helt fri inne i fem-meteren, men bortelaget fikk ikke pirket ballen i mål.

Det gjorde Dejana Stefanovic tre minutter senere. Ingibjörg Sigurdardottir headet ballen mot mål fra bak i feltet, og Stefanovic fikk akkurat en tå på ballen. Det gjorde sitt til at Nilsen i Røa-målet var utspilt, og Vålerenga kunne juble for sitt andre mål for dagen.

Stefanovic var nær ved å øke ledelsen da hun på lekkert vis driblet seg gjennom Røa-forsvaret etter 84 minutter, men serberen fikk ikke løftet ballen over Nilsen, og kampen endte med 2–0 til Vålerenga.

I kveldens andre kamp i Toppserien møttes Kolbotn og Avaldsnes. Rogalendingene tok ledelsen på tampen av første omgang med Hanna Dahl, men Kolbotn sikret utligning på hjemmebane like etter pausen etter et godt straffespark fra Marit Lund Bratberg.

Dahl så ut til å ha sikret seieren for Avaldsnes da hun satte inn sitt andre for kvelden etter 86 minutter, men fem minutter på overtid fikk Kolbotns Eline Hegg kriget inn utligningen.

Kolbotn – Avaldsnes 2-2 (0-1). 150 tilskuere. Mål: 0-1 Hanna Dahl (40), 1-1 Marit Bratberg Lund (51), 1-2 Dahl (86), 2-2 Eline Hegg (90). Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd. Gult kort: Kristin Holmen, Noor Eckhoff, Eline Hegg, Kolbotn.

Kolbotn (4-3-3): Hildegunn Sævik – Nikola Orgill, Sara Lindbak Hørte, Maja Maria Nordahl, Marit Bratberg Lund – Tone Bettina Pirisi (My Sørsdahl Haugland fra 89.), Noor Eckhoff, Kristin Holmen (Tonje Pedersen fra 70.) – Johanne Fridlund (Thea Helene Gammelgaard Sørbo fra 67.), Julie Hoff Klæboe, Eline Hegg.

Avaldsnes (4-1-2-3): Victoria Esson – Hanna Dahl, Robyn Elizabeth Decker, Marthe Enlid, Nathalie Utvik – Andrea Norheim – Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten (Trine Karin Øritzland fra 90.) – Anna Langås Jøsendal, Elise Thorsnes, Rasheedat Ajibade.

Vålerenga – Røa 2-0 (1-0). Mål: 1-0 Ajara Njoya (31), 2-0 Dejana Stefanovic (71). Gult kort: Dejana Stefanovic, Vålerenga, Katrine Winnem Jørgensen, Røa. Lagene:

Vålerenga (4-4-2): Hannah Seabert – Stine Pedersen Ballisager, Ingibjörg Sigurdardóttir, Maruschka Waldus, Andrine Tomter – Rikke Marie Madsen (Tine Celine Karstensen fra 89.), Dejana Stefanovic, Sherida Spitse, Celin Bizet Ildhusøy – Synne Jensen, Ajara Njoya.

Røa (4-4-2): Linn-Mari Nilsen – Frida Lyshoel, Kamilla Aabel, Vilde Gullhaug Birkeli, Katrine Winnem Jørgensen – Rebecka Wanvik Holum, Mathilde Harviken, Linn Huseby, Oline Brekke Fuglem (Synne Masdal fra 87.) – Hanna Terry, Vilde Fjelldal.

Publisert: 10.07.20 kl. 21:34

