Sondre Brunstad Fet ble ikke satset på i AaFK – nå stråler han for gulljagende Bodø/Glimt

Leiesoldat og tidligere langrennsløper Sondre Brunstad Fet (23) stortrives som en del av Eliteseriens mest fryktede angrep. Søndag var han med å senke klubben som eier ham - AaFK.

Brunstad Fet tok valget mellom fotball og langrenn da han var 14 år gammel. Han «sto ikke tilbake for de beste» i landet, ifølge ham selv, og før knotter trumfet smøring rakk han å slå verdens største skistjerne, Johannes Høsflot Klæbo, i sporet.

– Jeg så tilbake på resultatlistene i senere tid, og oppdaget at jeg hadde gått raskere enn han. Vi gikk i forskjellige aldersklasser, han er ett år eldre enn meg, forteller Glimt-spilleren.

– Hvem hadde blitt best om du hadde fortsatt satsingen?

– Det får de lærde strides om, ler Brunstad Fet.

– Det er spesielt

Nå er det bare fotball som gjelder for leiesoldaten. Sunnmøringen fikk beskjed om at han ikke ville få en startplass i AaFK før sesongen, og ble sendt på lån til Bodø for å utvikle seg videre. Der har han startet samtlige kamper så langt.

Søndag fikk AaFK merke Bodø/Glimts offensive kraft da de ble feid av banen med 1–6 på eget gress. Et av målene sto Brunstad Fet for, et mål han valgte å ikke feire.

– Det er litt blandede følelser og litt spesielt, sier han om å returnere til gammelt gress.

– Vi vinner klart, men samtidig skulle jeg ønske at AaFK hadde gjort det litt bedre i sesongstarten enn de har gjort.

– Føler du med de?

– Jeg er jo fortsatt AaFK-spiller, og har ikke lyst til å gjøre det dårlig, sier den utlånte sunnmøringen etter å ha bidratt til norsk fotballhistorie:

Får spille i favorittposisjonen

Kontrastene mellom de to klubbenes sesongstart kunne knapt vært større. Bodø/Glimt topper tabellen og scorer mål for moro skyld. I Ålesund har målene rent inn i feil retning, og Lars Bohinens menn befinner seg på bunnen av Eliteserien.

– Det er spesielt, sier Brunstad Fet om hvordan en spiller ikke får tillit hos et bunnlag, men kan være fast på laget hos en gullkandidat.

– Men det handler om spillestil og hva treneren ønsker å bruke meg til. I AaFK ble jeg brukt både som vingback og indreløper, mens her får jeg rendyrket meg som indreløper, forklarer han.

– Burde det satses mer på lokale spillere i AaFK?

– Jeg skulle ønske at det var mer fokus på lokale spillere, men det er en balansegang. De lokale må ta nivået, samtidig som klubben vil satse på dem, sier Brunstad Fet, som kommer fra Sykkylven – en fergetur unna Ålesund. Han legger til at det ikke er noe ondt blod mellom han og AaFK.

Opsjon på kjøp

Da muligheten i Bodø/Glimt bød seg, var Brunstad Fet aldri i tvil. Spesielt etter en samtale med trener Kjetil Knutsen.

– Måten vi spiller på passer meg utmerket. Jeg snakket med Kjetil før jeg kom, som sa at jeg var tiltenkt en startplass og at det var en grunn til at de ville ha meg, forteller 23-åringen, som stortrives i klubben.

Den fremre sekstetten i Glimt, bestående av Kasper Junker, Philip Zinckernagel, Jens Petter Hauge, Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Brunstad Fet, har vært et mareritt for Eliteseriens forsvar.

– Jeg vil bidra med flere målpoeng, og forventer mer av meg selv, sier sunnmøringen, som foreløpig bare står med to mål i år.

Alt går på skinner for nordlandsklubben, som har sikret seg opsjon på kjøp når Brunstad Fets lånekontrakt løper ut. Spilleren virker lysten på å være med videre for nordlendingene om de vil ha ham.

– Tiden vil vise, sier spilleren om neste sesong.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

