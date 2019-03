Klart for «Old Firm»: – Vi fikk fem ganger større seiersbonus

Det er klart for «Old Firm» mellom Celtic og Rangers - prestisjekampen mellom Skottlands to største og mest tradisjonsrike fotballklubber.

Nå nettopp







Her er søndagens oddstips!

– Det oppgjøret betyr alt for fansen, forteller Egil Østenstad, én av nordmennene som har opplevd å spille Glasgow-derbyet. Det var attpåtil hans debutkamp for Rangers - der han kom inn som innbytter i 2003 (Henning Berg spilte også for Rangers).

– Det er en helt spesiell stemning og inngang til denne kampen. Og jeg husker at seiersbonusen var fem ganger større for å slå Celtic, forteller Østenstad til VG.

les også Skal Solskjær bli en suksess, er han nødt til å vinne en av disse to

Den eneste nordmannen som er involvert i de to lagene nå, er Celtic-stopperen Kristoffer Ajer (20), som er en av klubbens mest brukte forsvarsspillere denne sesongen.

– Tilhengerne ser veldig fram til denne kampen, sier hans klubbkamerat Mikael Lustig til VG.

En skade gjorde at den tidligere RBK-eren ikke kunne spille mot Norge på Ullevaal tirsdag, men nå kan han være tilbake på banen.

Tvilsomme er derimot både Rangers’ kroatiske stjerne Borna Barisic og Celtics Kieran Tierney.

Onsdag kan du vinne 56 millioner kroner i Vikinglotto. Lever kupongen din her!

Da Rangers ble degradert langt nedover i divisjonene som følge av økonomisk kaos i 2012, var det mange som fryktet at «Old Firm» ville forsvinne helt. Men Rangers har kommet seg tilbake og byderbyene lever som aldri før.

«Old Firm» er atskillig mer enn en kamp mellom to fotballklubber i samme by. Celtic ble stiftet av irsk-katolske innvandrere i 1887, mens Rangers ble stiftet i 1872 og tidlig fikk en protestantisk profil.

les også United-helt advarer Solskjær: Her er fellene han kan gå i

Lenge var det sånn at alle ansatte i Rangers, inkludert spillerne, var protestanter, men de i Celtic - med få unntak - var bare katolikker.

Det har endret seg noe, men fortsatt er det en tendens til at supporterne til Rangers er protestanter, og Celtic-supporterne katolikker. Samtidig er Rangers-supporterne gjerne mer britisk-vennlige, mens Celtic-supporterne ofte har irske aner og ønsker et fritt Irland, det vil si et Irland som inkluderer Nord-Irland.

Den dag i dag er det få engelskmenn i Celtic-troppen - men tre irer, mens Rangers har mange engelskmenn og ikke en eneste ire i sin tropp.

les også Wikestad: – Skal ikke være mulig - men City kan faktisk klare det

Rangers og Celtic er uten sammenligning de to store klubbene i skotsk fotball. Rangers har 54 og Celtic 49 ligatitler.

Siden 2011/12-sesongen har Celtic vunnet hvert eneste seriegull. Vi må faktisk tilbake til 1984/85-sesongen for å finne at en annen klubb enn disse to har vunnet. Da tok Aberdeen to titler på rad. Manager? En kar ved navn Alex Ferguson.

Rangers har tatt bronse de to siste årene, og denne sesongen ligger de an til sølvmedaljene - riktignok et godt stykke bak Celtic.

VGs tips: Hjemmeseier

Form har ikke alltid så mye å si i slike store by-dueller. Kampene har så mange nyanser at form bare er én av variablene man må tenke på før et oddsspill.

Men: Celtics ligaflyt viser 9–1–0 på ti siste ligamatcher. Det siste ligatapet var mot nettopp Rangers for tre måneder siden. Og Rangers har ikke vært i sin beste flyt nylig. Det er ni år siden sist Rangers vant en tilsvarende kamp.

Vårt spillforslag er hjemmeseier til 1,70 i odds, Viasport 2 viser kampen og merk deg tidlig spillestopp. Den er kl. 12.55.

Publisert: 31.03.19 kl. 09:06

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.