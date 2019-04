SVAK REKKE: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United står med fire tap på de fem siste kampene. Foto: Nick Potts / PA

Solskjær tror stjerne kan være skadet på grunn av bekymringer

MANCHESTER (VG) Manchester United-stjernen Ander Herrera (29) er ute med skade. Ole Gunnar Solskjær (46) tror det kan ha noe å gjøre med kontraktsituasjonen hans.

Oppdatert nå nettopp







Den spanske midtbanespillerens kontrakt løper ut ved sesongslutt, og Herrera skal ifølge flere britiske medier ha bestemt seg for ikke å fortsette i Manchester United .

Samtidig er han ute med skade.

– Det kan hende fremtiden hans har bekymret ham, og det er kanskje en del av grunnen til at han er skadet, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse i forkant av helgens hjemmekamp mot West Ham.

Nytt VG-magasin: 100 sider bare om Solskjær

Herrera har blitt koblet sterkt til franske Paris Saint-Germain, men ifølge franske L’Équipe skal også Arsenal være villige til å kuppe spanjolen, som står fritt til å forhandle om en kontrakt med hvem han vil.

les også Bekymret ekspert: – Må en ulykke til

– Diskusjonene pågår, så jeg kan ikke si så mye om hvor langt de har kommet og hva han bestemmer seg for, sier Solskjær før han får spørsmål om det fortsatt er håp om at spilleren forlenger:

– Det må du spørre ham om. Jeg vet ikke hvordan de siste samtalene har vært. Vi har latt ham fokusere på helsen sin, han elsker å spille, så han er ikke veldig glad når han ikke kan hjelpe lagkameratene sine. Han har alltid gitt alt uansett om han har igjen fem år eller fem uker av kontrakten.

Etter en drømmestart på United-karrieren som manager har det gått dårligere for Solskjær de siste ukene. Nå står laget med fire tap på de siste fem kampene. Slik forklarer nordmannen nedturen:

– Det er aldri fint når man taper kamper. Men nå har vi spilt mot gode lag. Vi har hatt noen gode prestasjoner, men vi har ikke hatt kvaliteten og troen på oss selv foran mål. Vi burde vunnet mot både Wolves og Arsenal med tanke på antall sjanser.

– Som tidligere spiss vet jeg hvor viktig det er å ha den selvtilliten foran mål, så vi har trent på å sette ballen i mål. Noen ganger har du bare ikke den lille følelsen, den selvtilliten, så du må gjøre det på trening og håpe at det løsner i kamp. Vi har vært fantastiske, men i det siste har vi ikke vært nådeløse eller kliniske nok foran mål, sier Solskjær.

les også Pogba skapte fullt kaos – gliste etter Real Madrid-spørsmål

Lørdag ettermiddag klokken 18.30 tar United imot West Ham til en viktig Premier League-kamp i jakten på en topp fire-plassering. Solskjær har flere skader og suspensjoner å forholde seg til.

Ashley Young og Luke Shaw, som vanligvis pleier å starte på hver sin back, er utilgjengelige på grunn av kortene de pådro seg mot Wolverhampton. Ander Herrera er fortsatt ute og kan være det i tre uker til, Nemanja Matic spiller sannsynligvis heller ikke, og Alexis Sánchez er foreløpig ikke i kampform.

– Jeg har fortsatt en mulighet til å hvile en eller to spillere, for vi har mange kamper som kommer. Vi benket spillere på onsdag som vanligvis starter, som Jesse Lingard og Anthony Martial, så det blir noen endringer. Vi får se hva jeg bestemmer meg for, sier Solskjær.

Publisert: 12.04.19 kl. 11:05 Oppdatert: 12.04.19 kl. 11:32