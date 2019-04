FRANSK FLØRT: Paul Pogba (t.h.), her med Ole Gunnar Solskjær etter kampen mot Watford i helgen, har satt fyr på overgangsspekulasjonene etter uttalelser om Zinédine Zidane. Foto: Martin Rickett / AP

Solskjær svarer på Zidanes Pogba-flørt: – Jeg liker ikke å snakke om andre lags spillere

MANCHESTER (VG) Paul Pogba (26) er fornøyd i Manchester United og blir en viktig del av klubbens fremtid, insisterer Ole Gunnar Solskjær (46).

Oppdatert nå nettopp







Spekulasjonene har stormet rundt franskmannen den siste uken etter uttalelser fra både ham selv og Real Madrid-manager Zinédine Zidane.

– Jeg har alltid sagt at Real Madrid er en drøm for alle fotballspillere, sa Pogba mens han var på landslagssamling med Frankrike og la til at det også er «en drøm» å ha Zidane som trener.

– Ingen vet hva fremtiden bringer, sa han.

les også Solskjær avslører: – Nesten som en begravelse

Denne helgen helte Zidane bensin på bålet da han svarte på spørsmål om sin landsmann.

– Det er ikke noe nytt at jeg liker Pogba veldig godt. Jeg kjenner ham personlig, sa Zidane og fortsatte med at «dersom han en dag ønsker å forlate United, og fortsatt drømmer om å spille for Real Madrid, hvorfor skulle han ikke kunne komme hit?».

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Nå antyder Solskjær at han ikke er spesielt glad i at andre managere snakker om spillerne hans. På spørsmål om han, i likhet med Sir Alex Ferguson, irriterer seg over slike uttalelser, svarer Solskjær:

– Jeg liker ikke å snakke om andre lags spillere.

– Men dette er en annen utfordring med landslagspauser. Spillerne er tilgjengelige hele tiden. Det er et annerledes miljø, det blir mer en generell prat. Paul er en veldig snill og høflig mann som svarte på et generelt spørsmål om Zidane, sier Solskjær.

Han fortsetter:

– Zidane er et ikon i Frankrike, han er en fantastisk manager, han var en fantastisk spiller, jeg spilte mot ham selv. Pogba svarte bare høflig på spørsmålet.

les også Kritisk til Solskjær: – Kan være en ulempe for United

Solskjær roer ned spekulasjonene.

– Paul er fornøyd her. Han kommer til å spiller en veldig, veldig stor rolle. Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å bygge laget rundt ham. Det har ikke endret seg i det hele tatt, sier han.

Etter å ha vært i fyr og flamme under den første tiden med Solskjær som manager, har Pogba-prestasjonene avtatt litt de siste ukene. 26-åringen står kun med én målgivende pasning og ingen mål på de seks siste kampene for United.

Her kan du se høydepunktene fra helgens kamp:

Victor Nilsson Lindelöf har vært preget av familiære utfordringer de siste ukene og spilte derfor ikke i lørdagens 2–1-seier over Watford, men Solskjær sier at svensken nå er kampklar igjen mot Wolverhampton tirsdag kveld.

Anthony Martial, som fikk seg en smell mot Watford, er også klar, forteller manageren.

Fire spillere er ute for United: Alexis Sánchez, Éric Bailly, Antonio Valencia og Matteo Darmian.

Publisert: 01.04.19 kl. 10:39 Oppdatert: 01.04.19 kl. 10:53