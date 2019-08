KLAR FOR CITY: João Cancelo avbildet på pressekonferansen der han ble prestert som Manchester City-spiller. Foto: OLI SCARFF / AFP

Manchester City-backen om morens dødsulykke: – Vil alltid være en del av meg

For seks år siden opplevde João Cancelo (25) sitt verste mareritt. Moren Filomena ble drept i en bilulykke, og han var selv passasjer i bilen. Det bidro til at han tok et viktig valg.

– Da jeg mistet henne, så ble jeg overbevist om at jeg måtte fullføre drømmen min. Jeg har vært i fire forskjellige klubber de siste fire årene. Jeg har utviklet meg, og kjempet for å bli best mulig. Jeg tror jeg skal klare det her også, sa Cancelo ifølge The World News da han ble presentert som Manchester City-spiller etter å ha signert en seksårskontrakt denne uken.

Han debuterte for Benfica i 2014, og har senere vært i Valencia, Inter og Juventus. Nå ble han hentet av Pep Guardiola i bytte med Danilo, og i dag får han muligens sin debut i Premier League borte mot West Ham.

Sov i bilen

Den portugisiske høyrebacken var bare 18 år gammel da han og lillebror Pedro sov i bilen mens de sammen med moren hadde tatt farvel med pappa Joseph på flyplassen i Lisboa.

Ti på halv to på natten smalt det, og mens de to guttene pådro seg mindre skader ble ulykken fatal for mamma Filomena. Hun døde.

FRA JUVENTUS: João Cancelo var sentral på Juventus-laget som blant annet sikret seg ligagull sist sesong. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

– Månedene etter ulykken var grusomme. Det var alltid hun som leverte og hentet meg på treninger. Hun hjalp meg med alt. Da hun var borte, så var det ingen som ventet på meg. Jeg kom hjem og la meg gråtende i sengen.

Han flyttet etter hvert til Valencia. Først på lån, og deretter permanent. Det var i La Liga han fikk sitt gjennombrudd på seniornivå.

– Jeg har moren min i hjertet, og hun vil alltid være en del av meg, har Cancelo tidligere fortalt, ifølge Manchester Evening News.

Nå er Cancelo kjæreste med Daniela Machado, som han traff da han spilte for Inter, og de venter sitt første barn.

Publisert: 10.08.19 kl. 09:07

